Rihanna e seu ‘look’ de parar o coração que incendeia as redes sociais

vocêservidores das redes sociais continuam a respirar depois de verem as novas imagens de Rihanna em lingerie. A cantora americana em colaboração com Savage posou em três publicações diferentes da marca. As imagens foram recheadas de comentários de admiração pelo artista.

“É assim que essa garota má comemora o Dia dos Namorados. Apresentando a coleção deste ano com estilos que você vai adorar do jeito que você é”, escreve a marca ao lado Rihanna.

A artista por trás de ‘Diamond’ e ‘Umbrella’, entre outras músicas, costuma colaborar com esta marca, mas até agora esta é a sua imagem mais sugestiva. Com um conjunto de lingerie totalmente rosa e com diversas poses em um sofá roxo e com diversas joias nas mãos e no pescoço.

Ela também usa salto e batom da mesma cor para deixar claro que neste Dia dos Namorados a garota de Barbados aposta tudo no rosa.

As redes sociais estão completamente revolucionadas com estas fotografias e não resistiram a deixar intermináveis ​​comentários nas três publicações em que o artista posa.

“Icônico como sempre”, “Rihanna criando necessidades”, “Adorei, toda de rosa!”, “Obrigada por mostrar um corpo de verdade”, “Deusa!”, “Adoro seu cabelo”, foram apenas algumas das mensagens deixadas pelos usuários pelos 35 anos -velho cantor.

A cantora está afastada da música há mais de seis anos, mas durante o show do intervalo do Super Bowl ela fez um pequeno retorno para provar que sua decisão não tem nada a ver com sua qualidade vocal.

A cantora norte-americana subiu numa plataforma de mais de 15 metros e perante mais de meio mundo anunciou que ia voltar a ser mãe. Mais uma prova de que Rihanna nunca deixará de ser um exemplo icônico.