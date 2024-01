Romeo Beckham abandona os luxos da casa da família e vai morar com a namorada Mia Regan

EUum passo significativo em direção à idade adulta e à independência, Romeu Beckhamfilho da lenda do futebol David Beckhamrecentemente tomou a ousada decisão de deixar a luxuosa mansão de sua família em Londres para coabitar com sua namorada, Mia Regan.

Esta decisão marca um novo capítulo em sua vida pessoal e em sua florescente carreira no futebol. Romeo, de 21 anos, que seguiu os passos do pai para seguir carreira no futebol, atualmente joga pelo Brentford B, no oeste de Londres.

Esta mudança não significa apenas o seu crescente compromisso com o seu desporto, mas também com a sua relação com o modelo britânico. Mia Regan. Segundo o Daily Mail, o casal optou por deixar para trás o conforto do Beckhamde 31 milhões de dólares na mansão Holland Park para começar uma nova vida juntos em seu próprio apartamento.

A decisão deles é vista como um passo para solidificar o relacionamento, buscando um espaço privado longe dos olhos do público. O jovem casal já compartilhou vislumbres de sua nova morada no TikTok com uma postagem divertida intitulada “Roomies and me”, mostrando seu entusiasmo com esta nova fase de suas vidas.

RomeuO movimento ecoa os passos dados por seus irmãos, Brooklyn24 e cruz18 anos, que também se aventuraram para estabelecer suas vidas em Los Angeles.

A família Beckham, conhecida pela sua natureza unida, está em transição gradual à medida que cada membro embarca nas suas jornadas individuais. Isso deixa Victoria e David Beckham em casa com seu filho mais novo, Harper, de 12 anos.

Em meio a essas mudanças familiares, Beckham enfrentaram recentemente um período desafiador com sua propriedade inglesa em Cotswolds.

David Beckham compartilhou imagens angustiantes em sua conta do Instagram mostrando o impacto devastador da tempestade Henk, que causou danos significativos em todo o Reino Unido.

Uma das fotos capturou vividamente uma grande árvore arrancada pela ferocidade da tempestade, simbolizando as graves consequências deste evento climático extremo.

A propriedade Cotswolds, um retiro sereno para o Beckham família, não foi poupado da destruição de Henk.

A tempestade, caracterizada por ventos fortes e chuvas fortes, causou estragos em várias regiões do Reino Unido, levando à destruição e ao caos generalizados.