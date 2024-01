Ryne Sandberg compartilha notícias tristes com seus fãs: ele foi diagnosticado com câncer

Fou 15 temporadas, Ryne Sandberg foi um marco para o Filhotes de Chicago. O lendário jogador de campo, que acumulou todo tipo de reconhecimento ao longo de sua carreira, compartilhou hoje uma triste notícia com os torcedores da Liga Principal: ele foi diagnosticado com câncer.

Sandbergagora com 64 anos, ingressou na Liga Principal de Beisebol em 1981, com uma breve passagem pelas fileiras do Filadélfia Phillies. Em 1982, o jogador da segunda base finalmente se inscreveu no que se tornaria o time que ele amava, o Filhotes.

Em seus 15 anos de carreira, Sandberg foi nomeado um Todas as estrelas 10 vezes, foi o Jogador mais valioso da Liga Nacional em 1990 e ganhou o Luva Dourada nove vezes e o Slugger de Prata sete vezes. A equipe retirou seu número em 2005, mesmo ano em que ele foi introduzido no Hall da Fama.

Agora, 27 anos após sua aposentadoria, o lendário ex-jogador anunciou que na semana passada foi diagnosticado com metástase câncer de próstata.

Sandberg garante que lutará

O jogador deu o aviso na segunda-feira em seu Instagram conta em um comunicado endereçado a “Para o meu Filhotes de Chicagoo Hall da Fama Nacional do Beisebola extensa família do Beisebol, a cidade de Chicagoe todos os meus fãs leais.”

Sandberg disse: “Comecei o tratamento e estou cercado pela minha amorosa esposa Margaridat, nossa família incrivelmente solidária, a melhor equipe de saúde e nossos queridos amigos.”

Ele indicou que está tentando manter um positivo mentalidade e uma atitude forte “lutar para vencer isso. Por favor, mantenha-nos em seu pensamentos e orações durante este momento difícil para mim e minha família.”

O Filhotes responderam prontamente à notícia, postando em sua conta no X que diz: “Ryne, enviamos amor, força e apoio em sua jornada. De braços fechados, estamos reunindo ao seu redor e sua família na jornada que temos pela frente para vencer esta batalha.”

Ryne era um ícone dos Cubs

Em sua carreira com CHicago, Sandberg teve uma média de rebatidas de 0,285, 2.386 rebatidas e 282 home runs, fez 1.061 corridas e roubou 344 bases.

Sua melhor temporada foi em 1984, quando foi nomeado MVP depois de atingir 0,314 com 19 home runsliderando a liga com 19 triplos e 114 corridas marcadas.

Sandberg também atuou como técnico com uma carreira de três temporadas liderando o Filadélfiacom o qual acumulou 119 vitórias em troca de 159 perdas.