Taylor Swift cora depois que a câmera captura sua reação à captura de Travis Kelce

Chefes de Kansas City extremidade apertada Travis Kelce deu alguns passes antes de fazer sua primeira recepção da noite no sábado, no Arrowhead Stadium, na vitória sobre o Golfinhos de Miami. Taylor Swift ficou aliviada ao vê-lo avançar alguns metros e até corou quando a câmera capturou a reação dela.

Swift, 34 anos, participou do Curinga da NFL competição, uma vitória por 26-7 a favor de Kansas City, ao lado Brittany Mahomesesposa do quarterback do Chiefs Patrícioe Donna Kelcemãe de Travis.

Taylor Swift usa jaqueta personalizada no jogo Chiefs vs Dolphins que chama a atençãoInstagram

Quando Kelce fez sua captura no início do jogo, Swift ficou em êxtase, mas então a popstar corou e escondeu o rosto ao perceber que ela apareceu na tela grande.

Swift não foi exibido no jumbotron tanto quanto nos jogos anteriores. Quando eles mostraram a ela, no entanto, a suíte da popstar parecia muito divertida.

Travis Kelce não marcou um TD

Kelce não marcou um touchdown, mas contribuiu para a vitória com 71 jardas em sete recepções.

Swift provavelmente fará uma aparição no Rodada Divisional quando os Chiefs enfrentarem seu próximo adversário, que ainda não foi definido.

A popstar também fez barulho quando chegou ao Arrowhead Stadium devido à sua nova jaqueta do Chiefs criada por um São Francisco 49ers ABANAR.