Minnesota Vikings quarterback Primos Kirk está expressando apoio ao “Team Swelce”, reconhecendo a cobertura frequente de estrelas pop Taylor Swift no Chefes de Kansas City jogos.

Swift vai aos jogos do Chiefs desde setembro de 2023 para apoiar o namorado, o tight end Travis Kelce. O relacionamento deles se tornou público em julho do mesmo ano.

A jaqueta Chiefs de Taylor Swift ofuscada por mais costumes de Kristin Juszczyk

Aprovado por Primos

A NFL frequentemente exibe Swift no Jumbotron devido ao seu status de celebridade, e os fãs, humoristicamente chamados de “pais, Brads e Chads” por Swift, expressaram reações mistas à sua presença, às vezes atribuindo Chefes‘resultados do jogo para sua participação.

“Continuo vendo clipes dela cumprimentando as pessoas, então acho que foi positivo. Certamente foi positivo para a liga”, disse Cousins ​​​​à Us Weekly.

“Eu acho que lá [have] Há muitos novos fãs de futebol que há cinco meses provavelmente não acompanhavam o futebol profissional, mas agora acompanham. Acho que é uma vitória para todos os envolvidos e espero que ela esteja no jogo há muito tempo.”

Primos, com 12 anos na NFL, entende os desafios de lidar com fãs apaixonados e a atenção da mídia. Casado com Juliana Hampton com dois filhos, Cooper e Turner, Cousins ​​​​e sua família, como Swift, navegam pelas complexidades do fandom da NFL e do escrutínio público.

Enquanto isso, os Chiefs estão atualmente no meio de sua pós-temporada divisional, visando uma vaga no Super Bowl, com seu próximo jogo sendo fora, no Notas de búfalo.