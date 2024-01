Taylor Swift já tem um plano para ‘interromper’ sua Eras Tour se Travis Kelce jogar no Super Bowl

Taylor Swift irá para o Super Bowl se o time do namorado dela, o Chefes de Kansas City, conseguiu chegar ao jogo apesar de já terem passado horas do encerramento da etapa japonesa de seu Eras Tour.

A musicista retoma sua série recorde de shows e shows no dia 7 de fevereiro em Tóquio, Japão e seu último evento lá está marcado para 10 de fevereiro com o Super Bowl acontecerá em 11 de fevereiro.

Taylor Swift dá dança para Travis Kelce após peça de sucesso de Chief

É possível que ela voe 5.500 milhas através do Oceano Pacífico para chegar ao Estádio Allegiant em Las Vegas onde será realizada a eliminatória da NFL de encerramento da temporada deste ano.

Isso porque o Japão está 17 horas adiantado em relação ao horário do Pacífico dos EUA, então se ele voar às 23h, horário de Tóquio, ele irá chegar em Nevada às 06:00 PT, nove horas antes do início do jogo.

Embora ela provavelmente espere para ver se o Chefes chegar lá primeiro e, para ser justo com eles, eles deram um passo significativo para fazê-lo, derrotando o Miami Dolphins por 26-7 no Arrowhead Stadium na rodada AFC Wild Card.

Eles vão esperar para descobrir com quem jogarão nos jogos da divisão enquanto tentam defender sua coroa do Super Bowl que venceram o Philadelphia Eagles em 2023.

Swift lutando para administrar a distância

Apesar dos relatos de que eles estão lutando para cumprir suas agendas exigentes agora que o período de lua de mel acabou, incluindo sua primeira discussão nos estágios finais de 2023, Swift ainda fará um esforço para estar com Kelce no maior jogo da NFL.

É algo que ela tem feito ao longo da temporada, aparecendo regularmente em eventos e ao mesmo tempo precisando viajar ao redor do mundo para continuar sua turnê incrivelmente bem-sucedida, mas agora existe um acordo que Kelce pagará sua parte também.

“Se o time de Travis for ao Super Bowl”, disse uma fonte à Life And Style. “Então, sem dúvida, será Taylor fazendo uma viagem para apoiá-lo.

“Mesmo que isso signifique voar pelo mundo para estar lá, mas assim que a temporada terminar, o acordo é que ele começará a acumular milhas.”