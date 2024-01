Taylor Swift supostamente tem um ‘relacionamento estranho’ com Kylie e Jason Kelce

Taylor Swift vem ganhando as manchetes por seu relacionamento com Travis Kelce do Chefes de Kansas Cityuma situação que supostamente levou a um “relacionamento estranho” com o irmão de Travis, Jason Kelce do Filadélfia Eaglese sua esposa, Kylie.

O Kelce os irmãos compartilham um vínculo estreito, evidente em seu podcast conjunto e nas frequentes reuniões familiares. A dinâmica familiar deles é forte, como se vê nas interações afetuosas entre Jasãoos filhos de e seu “tio Trav”. No entanto, este ambiente muito unido parece apresentar desafios para Rápidoa integração na família.

Taylor Swift grita com Travis Kelce, irritando os fãs no jogo dos Chiefs

Kylie Kelce comentários no ano passado sobre Swift “não ser exatamente minha preferência” alimentaram especulações sobre a aceitação da estrela pop pela família. Uma fonte falando à revista Life & Style revelou: “Taylor não teve a melhor recepção de Jason e sua esposa”. A fonte explicou ainda: “Taylor pegou isso [comment] pessoalmente e desde então tem sido muito estranho.”

A situação é ainda mais complicada por alegações de ciúme por parte de Jason e Kylie sobre a atenção Swift e Travis receber. “Taylor entende que pode ser exaustivo, mas ela não pode evitar que tudo o que ela faz se torne notícia de primeira página”, acrescentou a fonte.

Taylor e Travis estão tentando equilibrar suas agendas

Swift e Travis Kelce estão navegando em um relacionamento em meio a cronogramas exigentes. A fonte revelou que durante as férias, “Travis queria se concentrar no futebol”, o que teria deixado Swift se sentindo marginalizado. “O jogo ainda é sua prioridade número 1 e isso ficou claro para Taylor”, observou a fonte.

Taylor Swift dá dança para Travis Kelce após peça de sucesso de Chief

Os seus compromissos profissionais ocasionalmente geraram tensões. “As coisas esquentam entre eles às vezes devido ao agendamento”, disse a fonte, mas destacou a dedicação de Swift à sua carreira, “Tanto quanto Taylor pode ser uma tola por amor, ela nunca deixa seu trabalho sofrer.”

Enquanto o Chefes de Kansas City avançar nos playoffs da NFL, com um jogo Divisional contra o Notas de búfalo iminente, o relacionamento do casal continua a ser testado. A fonte observou com otimismo: “Se o time de Travis for ao Super Bowl, será Taylor fazendo a viagem para apoiá-lo.”

Com o próximo International Eras Tour de Swift e a temporada da NFL chegando ao fim, o casal espera equilibrar seu tempo juntos de forma mais eficaz.

A dinâmica dentro do Kelce família e entre Swift e Travis Kelcecontinuam sendo um ponto focal de interesse enquanto navegam pelas complexidades de suas carreiras e relacionamentos pessoais de alto nível.