Técnico de Charles Oliveira: Islam Makhachev não quer revanche, mas ‘não há para onde correr’

O técnico e empresário de Charles Oliveira, Diego Lima, está confiante de que o vencedor da luta do ex-campeão no UFC 300 com Arman Tsarukyan enfrentará o próximo campeão dos leves, Islam Makhachev, mesmo achando que a sensação russa fará de tudo para evitar a luta.

Quando o CEO do UFC, Dana White, anunciou Oliveira x Tsarukyan para 13 de abril em Las Vegas, ele disse que o vencedor ganharia uma chance pelo cinturão ainda este ano. Makhachev, no entanto, continuou mídia social Wednesday para revelar seus próprios planos para 2024, que incluem um confronto com Justin Gaethje no dia 8 de junho, antes de enfrentar Oliveira ou Tsarukyan no tradicional evento pay-per-view do UFC no Madison Square Garden, em novembro.

“Não quero gerar polêmica aqui”, disse Lima ao MMA Fighting. “Makhachev é ótimo, ele é campeão por uma razão. O cara é muito bom e tem todos os méritos, mas acho que está claro que ele não quer lutar mais com o Charles. Ele quer sair dessa luta de qualquer maneira possível. Está mais do que claro. Não tirando nada dele, vamos ser bem claros aqui, mas acho que por tudo que ele está fazendo, ‘prefiro lutar com esse cara ou aquele cara, vou subir de divisão’”.

“Honestamente, não acho que nada disso vá acontecer. Acho que o vencedor dessa luta vai lutar contra Makhachev. Não há mais nada. Não há para onde correr. Eu realmente acredito que essa é a luta. Se você olhar as últimas seis lutas de Gaethje, se você olhar [Dustin] As últimas seis lutas de Poirier, se você olhar [Beneil] Dariush, não há mais ninguém com quem ele possa lutar. É Carlos. Na minha opinião, está claro que ele não quer lutar contra Charles. Não tirando nada dele, não foi Charles naquela noite. Não vamos tirar nada dele, mas todo mundo viu. Não era a noite de Charles. Foi a noite de Makhachev e se eles lutarem novamente, tenho certeza que será uma luta totalmente diferente.”

Oliveira foi o próximo a substituir Makhachev depois de nocautear Dariush em junho, mas teve que desistir do card de Abu Dhabi devido a um corte. Lima disse que houve conversas com o UFC para remarcar o evento antes que o russo sofresse uma lesão que o impedisse de defender o cinturão antes do Ramadã. Com o retorno de Makhachev apenas no segundo semestre de 2024, Oliveira sabia que precisava se manter ativo.

“Makhachev costuma lutar em Abu Dhabi [around October], mas quem garante que ele não luta em agosto? Se ele lutar apenas em outubro, valeria a pena esperar um ano por Makhachev?” Lima disse. “Se você não é visto, você não é lembrado. Digamos que esperamos por Makhachev, mas então [Tsarukyan]que vem em boa sequência, bela vitória sobre Dariush – perdemos o UFC 300, card histórico, e vamos supor [Tsarukyan] nocauteia Gaethje ou Poirier. Quem garantiria que é Charles [vs. Makhachev] em outubro em vez dele? Muita coisa pode acontecer.”

“Temos que ser inteligentes”, continuou ele. “Além disso, Charles não pode ficar fora por tanto tempo. Não podemos correr riscos e não lutar. Tivemos que lutar uma vez diante de Makhachev para manter o ritmo, para estar prontos para Makhachev, e ao mesmo tempo não conseguimos encontrar ninguém, alguém de posição inferior. Tivemos que escolher alguém no topo. [Tsarukyan] era o principal nome para lutarmos e por isso essa luta foi marcada.”

Mesmo sendo uma grande estrela com milhões de seguidores nas redes sociais, o fato de Oliveira não ser mais campeão do UFC significa que ele não ganhará pontos no pay-per-views no UFC 300. Mas Lima disse que a negociação foi “excelente”. e ele está sendo “compensado”. Lima considerou sugerir um cinturão interino para a partida de Tsarukyan, já que Makhachev está afastado dos gramados devido a uma lesão, mas no final foi contra porque o cinturão que importa “é aquele que está na cintura de Makhachev”.

“Charles adorou essa luta”, disse Lima sobre a luta no UFC 300. “Ele assiste tudo, e esse é um cara que ele gosta de assistir. Charles adora desafios. A carreira de Charles é real. Ele sempre lutou contra feras desde que entrou no UFC, então essa é a melhor luta que temos, a melhor oportunidade.”