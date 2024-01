Ty Law revela que estrelas do Patriots beberam álcool no treino e aponta o dedo para Mike Vrabel

Tele Patriotas da Nova Inglaterra foram abalados por uma revelação da ex-estrela Lei Ty que os jogadores costumavam beber álcool durante os treinos.

Lei passou 10 de suas 15 temporadas na NFL com o Patriotas e jogou com três treinadores durante esse período: Bill Parcells, Pete Carroll e Bill Belichick.

Sob Parcelas, Lei foi convocado como cornerback na primeira rodada do Draft da NFL de 1995 e passou algumas temporadas jogando sob o comando de Carrol antes da chegada do Patriotas‘ lendário treinador vencedor do Super Bowl Belichick.

No entanto, parece Lei e alguns de seus companheiros de equipe adquiriram alguns maus hábitos depois de confessarem que costumavam beber uísque no caminho para o treino, o que é estritamente proibido pela NFL.

Quando questionado se alguma vez ingeriu bebidas alcoólicas antes dos jogos ou durante os treinos, Law revelou que seus companheiros “bateriam no frasco”, embora afirmasse que nunca bebeu e simplesmente se limitou ao café.

“Fizemos isso na prática. Mike Vrabel costumava ter o frasco, então íamos todos para Vrabel e acerte o frasco; ele tomou um pouco de uísque ou algo assim. Eu era um cara de café”, Lei disse no The Dan Patrick Show.

“Ele fez com que todo mundo ganhasse um frasco. Naquela época, costumávamos dirigir para o treino… antes do lindo Gillette Stadium em Foxborough. Estávamos dirigindo até lá com capacetes e ombreiras por sermos bobos, e, claro, nós estavam tomando bebidas no carro.

“Treinador Parcells, Pete, quando estávamos em outra instalação de treino, estava acontecendo aquela pequena viagem de cinco minutos – especialmente quando estava frio lá fora.”

O membro do Hall da Fama, Ty Law, nos disse que ele e outros #Patriotas os jogadores bebiam uísque do frasco de Mike Vrabels para os treinos. pic.twitter.com/d7hgMXNXBP ? Dan Patrick Show (@dpshow) 22 de janeiro de 2024

A chegada de Belichick pôs fim às palhaçadas

A escalação e a cultura que ele herdou estavam longe do ideal mas durante seus 23 anos no comando Belichick transformou o Patriotas de uma equipe de fracassados ​​a campeões.

Sua atitude sensata e reputação como disciplinador fizeram com que ele colocasse sua equipe em forma, e é justo dizer que tais travessuras não teriam acontecido sob seu comando.

O Patriotas chegou ao Super Bowl oito vezes entre 2002 e 2019 e venceu seis vezes, fazendo Belichick um dos treinadores de maior sucesso na história da NFL.

Enquanto isso Leiagora com 49 anos, foi incluído no Hall da Fama da NFL em 2019, depois de vencer o Super Bowl três vezes em sua carreira.