A lenda do Bears, Steve McMichael, permanece hospitalizado; deverá ser lançado em breve

Chicago Bears, grande Steve McMichaeEu estava passando pelo menos mais uma noite no hospital depois que sua família esperava que ele voltasse para casa na quinta-feira, disse a publicitária Betsy Shepherd.

McMichael, de 66 anos, que divulgou publicamente um diagnóstico de ELA há três anos, foi internado na terapia intensiva de um hospital suburbano na última quinta-feira com uma infecção do trato urinário. Ele foi hospitalizado uma semana depois de ser eleito para o Hall da Fama do Futebol Profissional.

A família anunciou no sábado que ele desenvolveu MRSA, uma infecção por estafilococos que pode ser difícil de tratar porque é resistente a certos antibióticos, e estava sendo submetido a uma transfusão de sangue. Eles inicialmente esperavam tê-lo de volta em casa na terça-feira e depois adiaram para quinta-feira.

Um dos maiores de todos os tempos dos Bears

McMichael, que controlava o interior da linha para a famosa “defesa 46” dos Bears, foi um All-Pro durante a temporada do campeonato do Super Bowl de 1985 e em 1987. Ele jogou em um recorde da franquia 191 jogos consecutivos de 1981-1993 e ocupa o segundo lugar, atrás do Hall of Famer Richard Dent, na lista de sacks da carreira dos Bears, com 92 1/2. Sua última temporada foi no Green Bay em 1994.

Esteja ele assediando oponentes ou discutindo sobre os Bears em programas de rádio sobre esportes, o homem conhecido como “Ming The Merciless” e “Mongo”, em homenagem ao personagem de “Blazing Saddles” que nocauteou um cavalo, permaneceu uma presença proeminente em Chicago muito depois de sua morte. os dias de jogo terminaram. Ele também passou cinco anos no wrestling profissional no final dos anos 1990.