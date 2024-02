Allegiant Stadium de Vegas recebe retoques finais antes do Super Bowl LVIII

É domingo do Super Bowl, e o campo onde o Kansas City Chiefs e o San Francisco 49ers se enfrentarão no final da tarde está praticamente pronto para ser pisoteado.

Confira essas fotos de um campo de futebol bastante imaculado no Allegiant Stadium em Las Vegas – onde os dois times se apresentarão em breve para começar o aquecimento para o grande jogo… sem mencionar os milhares de fãs que pagaram muito dinheiro para serem aí, sangramento nasal ou não.

Como você pode ver, o campo foi devidamente marcado e rotulado com os logotipos do Chiefs e 49ers em cada extremidade… e os trabalhadores estão adicionando alguns retoques finais lá também.

De qualquer forma, os armários de cada equipe também estão em ótimo estado e prontos para serem usados. As camisetas e os capacetes estão todos dispostos – e todos têm seus nomes acima de seus armários também. Brock Purdy dos 49ers já tem seu lugar designado, assim como todos os demais.

É muito legal dar uma olhada nos bastidores do silêncio antes da tempestade… no momento, é apenas o pessoal do prédio – mas em breve, este lugar estará absolutamente lotado.