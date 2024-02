Alyssa Milano evita reclamações de demissão de Shannen Doherty

Alyssa Milano está respondendo às alegações de que fez com que Shannen Doherty fosse demitida de “Charmed” no início dos anos 2000… bem, mais ou menos.

A atriz – que interpretou Phoebe Halliwell em 178 episódios de “Charmed” de 1998 a 2006 – subiu ao palco na 2024 MegaCon Orlando na sexta-feira para falar sobre o programa de sucesso… e, claro, surgiram os comentários polêmicos de Shannen Doherty.

ICYMI … Doherty entrou em seu podcast intitulado “Vamos ser claros com Shannen Doherty” em dezembro e conversou com a ex-co-estrela Holly Marie Combs sobre suas experiências no programa – e com Milano

Entre as muitas histórias – Holly disse que Alyssa foi até os produtores e deu um ultimato… machado Shannen ou ela pediria demissão e processaria “Charmed” por ser um local de trabalho hostil que levou à saída sem cerimônia de Doherty.

Obviamente, os fãs precisavam obter uma resposta de Alyssa, e eles conseguiram uma… apenas uma que contornava completamente as próprias reivindicações.

Confira o vídeo feito por um fã na convenção e postado no YouTube. Alyssa começa dizendo que quer falar com o elefante na sala, mas basicamente evita totalmente as presas e a tromba.

Em vez de responder diretamente às afirmações, Milano continuou reiterando o quão “triste” ela estava com toda a “toxicidade” em torno do show antes de dizer que estava chateada “as pessoas não conseguem superar isso. não apenas comemorar o sucesso de um show que significou muito para todos nós.”

Parece que Milano ficou emocionado ao dizer sua peça, parecendo enxugar as lágrimas no palco… mas ela não esclareceu o que aconteceu com a saída de Doherty, e a coisa toda realmente faz parecer que Milano pode ter feito exatamente o que SD a acusou.

Aliás… Alyssa está ativa no Twitter – retweetando algumas postagens sobre seus comentários na convenção, mas não adicionando nenhuma informação nova ainda.



Reproduzir conteúdo de vídeo



nos estúdios TMZ

Shannen ainda tem seu podcast… então talvez outro episódio cheio de Alyssa Milano venha em breve?