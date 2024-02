Aprovação TANF Flórida: Quanto tempo leva para ser aprovado para assistência em dinheiro na Flórida?

EUSe precisar de assistência com alimentação, dinheiro ou benefícios médicos, você precisará preencher um requerimento para Assistência Temporária para Famílias Carentes (TANF) programa, SNAP (vale-refeição), TCA (Assistência Temporária em Dinheiro)ou Medicaid. Cada programa tem seu próprio conjunto de requisitos, mas a boa notícia é que você pode usar o mesmo aplicativo para se inscrever em um ou em todos esses programas.

A maneira mais rápida e fácil de se inscrever nesses programas, incluindo TCA, SNAP ou Medicaid, é acessando a Internet. Se você encontrar algum problema durante o processo de inscrição, não se preocupe – você pode obter ajuda de um parceiro da comunidade ou entrar em contato com a central de atendimento ao cliente pelo telefone 1.866.762.2237.

Se preferir se inscrever pessoalmente, você pode visitar o site Community Partner ACCESS em sua área. Esses sites possuem computadores e funcionários disponíveis para ajudá-lo. Você pode encontrar um parceiro da comunidade perto de você no site do ACCESS Florida ou clicando no link do parceiro da comunidade na maioria dos sites do DCF ACCESS.

Alternativamente, o Departamento de Crianças e Famílias possui Centros de Atendimento ao Cliente onde você pode se inscrever pessoalmente. Você pode encontrar o Centro de Atendimento DCF mais próximo de você e enviar sua inscrição lá.

Você tem outras opções

Se não se sentir confortável em preencher um formulário on-line, você terá a opção de preencher um formulário em papel. Você pode obter esses formulários no Centro de Atendimento ao Cliente e enviá-los por correio, fax ou entregá-los em mãos.

Para quem tem pouca ou nenhuma renda, é importante solicitar o SNAP expedito. Isto significa que o Departamento de Crianças e Famílias deve fazer uma determinação de elegibilidade no prazo de sete dias, em vez dos 30 dias padrão.

Depois de enviar sua inscrição, se quiser verificar seu status ou fazer alguma alteração, você pode criar uma conta online no site Florida ACCESS. Com uma conta ACCESS online, você pode relatar alterações, solicitar benefícios adicionais e verificar o status da sua inscrição 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Em resumo, quer você opte por se inscrever on-line, pessoalmente ou em papel, existem opções disponíveis para ajudá-lo a acessar os benefícios de que precisa.