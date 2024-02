As 7 principais maneiras de consertar Skullcandy Indy Evo não combinam

Com os fones de ouvido Skullcandy Indy Evo, você obterá um design bonito, qualidade de áudio surpreendente e recursos fáceis de usar. É possível, no entanto, que eles encontrem problemas de emparelhamento de tempos em tempos, assim como acontece com qualquer dispositivo eletrônico. Há um problema comum em que os usuários não conseguem emparelhar seus fones de ouvido Indy Evo. Não há necessidade de se preocupar, pois temos algumas etapas de solução de problemas que ajudarão você a sincronizar novamente o Skullcandy Indy Evo, corrigindo o problema de não emparelhamento. Então, vamos conferir o guia.

Razões comuns para emparelhamento Skullcandy Indy

Existem vários fatores que podem fazer com que os fones de ouvido Skullcandy Indy Evo não combinem entre si. Para solucionar e resolver o problema de forma mais eficaz, talvez seja necessário considerar esses fatores. Estes são alguns motivos comuns:

Interferência: Os sinais transmitidos por Bluetooth podem ser interrompidos se sofrerem interferência de outros dispositivos eletrônicos ou de obstruções físicas. Certifique-se de que nada interfira nos fones de ouvido e que não haja obstáculos entre eles. Bateria Fraca: Dependendo de qual fone de ouvido tem um nível de bateria mais baixo, a conexão pode não ser estabelecida. Você deve garantir que ambos os fones de ouvido estejam suficientemente carregados antes de emparelhar. Firmware desatualizado: Você deve manter seu firmware atualizado para manter o desempenho ideal. Pode ser necessário atualizar o firmware dos fones de ouvido Indy Evo, pois software desatualizado pode causar problemas de emparelhamento. Tempo limite de conexão: Os fones de ouvido podem atingir o tempo limite de conexão se permanecerem desconectados por um período prolongado. Se o problema persistir, pode ser necessário repará-los.

Agora é hora de seguir o guia passo a passo para sincronizar novamente seus fones de ouvido Skullcandy Indy Evo.

Como sincronizar e consertar Skullcandy Indy Evo que não emparelha

Então, aqui estão alguns métodos que você pode tentar solucionar o problema do Skullcandy Indy Evo Not Pairing Together:

Reinicie Skullcandy Indy Evo

O Skullcandy Indy Evo pode não emparelhar se não tiver sido reiniciado. Como resultado, pequenas falhas de software, que são a verdadeira causa da maioria dos problemas, serão removidas. Para reiniciar seu Skullcandy Indy Evo, siga as etapas abaixo.

A primeira coisa que você precisa fazer é pressionar o botão liga / desliga por mais de 10 segundos para desligar o Skullcandy Indy Evo. Depois disso, ligue-o pressionando o botão liga/desliga por 10 segundos.

Agora você pode emparelhar seus botões Skullcandy Indy Evo colocando um no estojo de carregamento e outro no outro.

Siga o procedimento correto de emparelhamento

Emparelhe os fones de ouvido Skullcandy Indy Evo de acordo com as instruções. Para obter instruções, consulte o manual do usuário. Mas, caso você não tenha, aqui estão os passos para emparelhar corretamente os fones de ouvido Indy Evo:

Para emparelhar seus fones de ouvido, certifique-se de que eles estejam carregados há pelo menos 10-15 minutos no estojo de carregamento. Vou ao Configurações menu do seu smartphone ou tablet e selecione Bluetooth. Conecte os dois fones de ouvido no estojo de carregamento e ligue-os sobre. Quando os fones de ouvido estão no modo de emparelhamento, suas luzes LED devem estar piscando branco. No seu smartphone ou tablet, pesquise “Skullcandy Indy Evo”E selecione-o. Coloque os fones de ouvido de volta no estojo de carregamento e retire-os novamente se não aparecerem no seu dispositivo. Você poderá selecionar os fones de ouvido em seu smartphone e os fones de ouvido Skullcandy Indy Evo se conectarão automaticamente ao seu dispositivo. Quando os fones de ouvido estiverem conectados, um aviso de voz aparecerá. Assim que os fones de ouvido estiverem emparelhados com o dispositivo, você estará pronto para ouvir suas músicas favoritas.

Dano físico

Existe a possibilidade de danos físicos terem feito com que os fones de ouvido Indy EVO não emparelhassem. Problemas de emparelhamento também podem ser causados ​​por danos físicos aos fones de ouvido ou ao estojo de carregamento.

Para obter mais assistência, entre em contato com o suporte ao cliente Skullcandy se notar algum dano nos fones de ouvido ou na caixa.

Existe a possibilidade de os fones de ouvido não emparelharem se não estiverem executando o firmware mais recente. Se quiser que seus fones de ouvido sejam emparelhados, você precisará atualizá-los por meio do aplicativo Skullcandy. Siga estas etapas abaixo para atualizar o software dos fones de ouvido Skullcandy Indy Evo:

A primeira coisa que você precisa fazer é baixar o aplicativo Skullcandy para o seu smartphone ou tablet. Se você tiver um telefone com iOS, poderá baixá-lo no Loja de aplicativos. Por outro lado, se você possui um Android, baixe-o do Loja de aplicativos do Google. Coloque os dois fones de ouvido no estojo de carregamento e abra-o. Para usá-los, você precisará certificar-se de que eles estejam conectados ao seu dispositivo via Bluetooth e ligados. No seu dispositivo, abra o Aplicativo Skullcandy e selecione “Indy Evo.” Você será notificado automaticamente se houver alguma atualização disponível assim que conectar seus fones de ouvido. Assim, para Baixar e instalar uma atualização, siga as instruções na tela. Pode ser necessário aguardar alguns minutos para que a atualização termine, portanto, não desconecte os fones de ouvido nem feche o aplicativo durante esse período. Seu dispositivo exibirá uma mensagem de confirmação após a conclusão da atualização. No aplicativo, selecione “Sobre este produto” sob “Configurações”Para ver a versão do firmware dos seus fones de ouvido.

Reinicialize os fones de ouvido

Há muito o que fazer aqui. Você pode desligar e ligar ou reiniciar seus fones de ouvido depois de desconectá-los do telefone e desligá-los. Para redefinir seu Skullcandy Indy Evo, siga as etapas abaixo.

Você precisa carregar seus fones de ouvido Indy Evo com o estojo de carregamento. Certifique-se de que seu Indy Evo não esteja emparelhado com nenhum dispositivo. Então, desligar Bluetooth do seu dispositivo. Depois que o estojo de carregamento for removido, ligue o fone de ouvido direito. Em seguida, toque quatro vezes no centro do botão direito do Indy Evo. Ele desligará automaticamente após alguns minutos e a luz LED ficará vermelha. Se o LED não piscar em vermelho, repita este processo até que o LED pisque em vermelho. Coloque o botão direito de volta no estojo após a reinicialização. Depois que o fone de ouvido esquerdo for removido do estojo, ligue-o pressionando seu centro quatro vezes até que seja reiniciado com sucesso. Quando o estojo de carregamento estiver cheio, coloque o botão esquerdo dentro. Assim que os dois botões forem removidos do estojo de carregamento, eles se conectarão automaticamente. Haverá um som que indica que ambos os botões foram emparelhados.

Carregar fones de ouvido e estojo

Existem possibilidades de que os fones de ouvido Skullcandy Indy Evo e seu case tenham problemas de emparelhamento devido à bateria fraca. É, portanto, essencial que você carregue totalmente os fones de ouvido e o estojo de carregamento.

Levará apenas uma hora para que ambos os fones de ouvido carreguem totalmente de 0% a 100%. Além disso, o estojo de carregamento levará 2 horas para carregar de 0% a 100%. Além disso, certifique-se de que o estojo de carregamento e os fones de ouvido estejam carregados corretamente. Quando os botões estiverem totalmente carregados, emparelhe-os.

Se os fones de ouvido ainda não se conectarem, o suporte da Skullcandy poderá fornecer instruções mais elaboradas para solução de problemas. Portanto, informe-os sobre as soluções que você tentou. Você pode solicitar um par de substituição se a garantia ainda estiver ativa.

