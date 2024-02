Batucadas Unidos do Bairro e Milionários do Samba arrastam multidão no Corredor da Folia

O carnaval de Penedo tem muito mais do que os blocos tradicionais puxados por orquestra de frevo, com seus bonecos gigantes e foliões fantasiados. Duas agremiações se destacam, enchendo o Corredor da Folia com samba: as batucadas penedenses Unidos do Bairro e Milionários do Samba.

As agremiações dão um show com seus componentes, desde a Praça Clementino do Monte até a dispersão, na Praça Marechal Deodoro (ou Rosário Largo, como era identificada antigamente.

Encerrada a Lavagem do Rosário, a primeira batucada penedense faz a festa do público. Músicos e passistas da Unidos do Bairro entram na Rua Barão do Rio Branco cantando Penedo, Cidade Bonita de Alagoas, composição do penedense Kid Dão que é uma espécie de hino não oficial do município.

A batucada Unidos do Bairro tem sua sede no bairro Santo Antônio, o tradicional Barro Vermelho. Já a Milionários do Samba nasceu no Barro Duro, nome popular do bairro Santa Luzia.

Com seu repertório de sambas conhecidos, a batucada desfila sem apoio de carro de som, com todos componentes cantando junto com o público que se empolga com as agremiações que fazem a diferença, para melhor, do carnaval de Penedo.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Kamylla Feitosa e Deywisson Duarte