Causa da morte de Hector Ortiz: De que morreu o técnico do Texas Rangers?

Héctor Ortizque passou os últimos 18 anos como técnico e técnico na organização Texas Rangers, morreu na quarta-feira após uma longa batalha com ccâncer. Ele tinha 54 anos.

O Rangers disse que Ortiz morreu na Clínica Mayo, em Phoenix, não muito longe da casa de treinamento do clube, no subúrbio de Surprise.

Ortiz foi treinador da equipe de desenvolvimento de jogadores da liga secundária nos últimos três anos, depois de servir na equipe da liga principal sob dois dirigentes anteriores, Jeff Banister e Chris Woodward.

Ortiz passou quatro temporadas como técnico de primeira base e uma como técnico de bullpen e uma como coordenador de recepção. Ele também administrou e treinou no sistema de ligas menores do Rangers e foi técnico por vários anos na Liga de Inverno de Porto Rico.

O ex-apanhador jogou 18 temporadas profissionais de 1988 a 2005, aparecendo em 93 jogos da liga principal pelo Kansas City e sete pelo Rangers. Ortiz foi convocado pelo Los Angeles Dodgers em 1988.

A batalha de três anos contra o câncer de Ortiz inspirou o técnico do Rangers Bobby Wilson para desenhar um moletom azul com uma máscara de apanhador inspirada no Texas e “Hector Strong” na manga. Os rendimentos das vendas apoiaram famílias que lidam com o câncer.