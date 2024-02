Como emparelhar o alto-falante Altec Lansing com Android, iOS e Windows

Não é nenhuma surpresa que os alto-falantes Altec Lansing sejam populares entre os entusiastas da música por suas experiências de áudio de alta qualidade. Com os mais recentes smartphones Android, iPhones ou laptops Windows, os alto-falantes Altec Lansing são fáceis de conectar. Para garantir que você aproveite ao máximo seu sistema de áudio, orientaremos você nas etapas de emparelhamento de alto-falantes Bluetooth da Altec Lansing com diferentes dispositivos. Então, vamos ver como emparelhar o alto-falante Bluetooth Altec Lansing.

Etapas para emparelhar o alto-falante Altec Lansing com Windows, Android e iOS

Então, aqui estão algumas etapas que você precisa seguir com o emparelhamento de alto-falantes Bluetooth Altec Lansing:

Etapa 1: ligue e ative o Bluetooth

Quando o botão liga / desliga é pressionado em seu alto-falante Bluetooth Altec Lansing, o Bluetooth será ativado.

Depois disso, a luz LED do alto-falante deverá acender, indicando que ele está pronto para o emparelhamento. Em segundos, o Bluetooth deve estar ativado.

Etapa 2: ativar o Bluetooth no dispositivo de origem

Para emparelhar o alto-falante Altec Lansing com o dispositivo de origem, vá até o dispositivo de origem e siga as instruções de emparelhamento. Embora as configurações de Bluetooth variem de dispositivo de origem para dispositivo de origem, você sempre pode encontrá-las na seção de configurações.

Etapa 3: parear no seu dispositivo

Emparelhando com um dispositivo Android

Existem algumas pequenas diferenças entre os sistemas operacionais Android, como você provavelmente já sabe como usuário do Android. É possível que alguns rótulos e a navegação pelos menus sejam diferentes com base na versão do software e no dispositivo que está sendo usado.

Apesar de este guia ser uma visão geral, ele ainda deve fornecer uma boa compreensão do que procurar ao emparelhar o alto-falante Altec Lansing com um dispositivo Android. Sempre que possível, tente encontrar a próxima opção mais próxima se não conseguir encontrar exatamente a mesma frase ou título.

Mantenha pressionado o Poder botão em seu alto-falante Bluetooth Altec Lansing.

Quando o alto-falante está no modo de emparelhamento, o indicador LED deve mudar rapidamente de vermelho para azul.

Depois, vá para o Configurações menu no seu dispositivo Android.

No menu de configurações, selecione Conexões .

Nas configurações de conexão, selecione Bluetooth e certifique-se de que a chave seletora esteja ligada.

Se o seu dispositivo Android estiver emparelhado com Bluetooth, você verá uma lista de dispositivos próximos. Se você não vir nenhum dispositivo, talvez seja necessário pressionar Procurar ou Tornar visível .

Na lista, selecione o alto-falante Altec Lansing e toque em Conectar. O alto-falante e o dispositivo devem demorar um pouco para emparelhar.

Comparando com um iPhone ou iPad

Se você estiver usando um dispositivo iOS para emparelhar o alto-falante Altec Lansing, siga estas etapas:

Mantenha pressionado o Poder botão em seu alto-falante Bluetooth Altec Lansing.

Você deverá ver o indicador LED do seu alto-falante piscando rapidamente entre vermelho e azul quando estiver no modo de emparelhamento.

Depois, usando seu dispositivo iOS, vá para o Configurações aplicativo e selecione Bluetooth .

Para visualizar os dispositivos Bluetooth disponíveis, coloque o botão de alternância do Bluetooth na posição Sobre .

Em alguns instantes, os dispositivos estarão emparelhados e prontos para uso.

Emparelhando com um PC Windows

Da mesma forma que os dispositivos Android exigem um processo diferente, as versões mais antigas do Windows, como o Windows 8, 7 ou mesmo XP, podem variar.

Usar alto-falantes Bluetooth Altec Lansing com Windows é tão fácil quanto seguir estas etapas:

Mantenha pressionado o Poder botão em seu alto-falante Bluetooth Altec Lansing.

Durante o modo de emparelhamento, o indicador LED do seu alto-falante deve alternar rapidamente entre vermelho e azul.

Na tela do seu PC, clique no ícone do Windows ou pressione o botão Chave do Windows .

Depois, no menu que aparece na tela, selecione Configurações .

Em seguida, clique em Bluetooth e outros dispositivos sob Dispositivos .

Selecione Adicione Bluetooth ou outro dispositivo .

Na lista de dispositivos, selecione seu alto-falante Altec Lansing e clique em Conectar .

Agora você poderá emparelhar seu alto-falante com seu computador Windows.

Emparelhando com um PC MacOS

Você pode emparelhar o alto-falante Altec Lansing com seu PC MacOS seguindo estas etapas:

Mantenha pressionado o Poder botão em seu alto-falante Bluetooth Altec Lansing.

Você deverá ver o indicador LED do seu alto-falante piscando rapidamente entre vermelho e azul quando estiver no modo de emparelhamento.

Na tela do seu PC, clique no botão Maçã ícone.

Depois, vá para o menu suspenso e selecione Preferências do Sistema .

No menu, clique em Bluetooth .

Na lista de dispositivos disponíveis, encontre e clique no seu Alto-falante Altec Lansing .

Agora você deve conseguir emparelhar o alto-falante com o computador macOS.

Etapa 4: toque a música desejada

O alto-falante Bluetooth Altec Lansing deve emitir um bipe quando você clicar nele em “Dispositivos disponíveis”. Além disso, o status deverá ser alterado para “Conectado”. Além disso, usando os botões de volume no próprio alto-falante ou no dispositivo com o qual o alto-falante foi emparelhado, agora você pode reproduzir o áudio desejado e ajustar o volume.

Como entrar no modo de emparelhamento no alto-falante Altec Lansing

Na parte superior do seu alto-falante Lansing ou no alto-falante Bluetooth IMW449 Jacket H20 4, existem alguns botões. Deveria ser possível ter um símbolo de energia em um dos botões. Para emparelhar o alto-falante Altec Lansing, siga as etapas abaixo após encontrar os botões.

Para 3 – 5 segundos, mantenha pressionado o poder botão para ligar o alto-falante. Quando uma luz LED aparecer, solte o botão liga/desliga. Também deve haver uma notificação de voz. No modo Bluetooth, o alto-falante agora está disponível para emparelhar com outros dispositivos.

Por que o alto-falante Altec Lansing não está emparelhando?

Você tem problemas para emparelhar seu alto-falante Bluetooth Altec Lansing? Se a conexão não estiver funcionando, vamos solucionar o problema juntos.

Sinal de rádio bloqueado: Certifique-se de que nada esteja bloqueando o sinal de rádio entre o smartphone e o alto-falante. Se quiser garantir que seus dispositivos recebam um sinal de rádio forte, você pode remover todos os objetos grandes. Para obter a melhor qualidade de som, coloque o alto-falante e o telefone em um raio de 10 metros. Alto-falante em mau estado: Certifique-se de que o alto-falante esteja limpo antes de usá-lo. Você deve limpar quaisquer detritos ou resíduos presentes se o alto-falante for colocado perto de areia ou em uma área empoeirada. Se quiser melhorar seu desempenho, você também pode enxaguá-lo com água doce. O dispositivo está emparelhado com um smartphone diferente: Se o seu alto-falante já estiver conectado a outro smartphone, talvez ele não consiga se conectar ao seu. Cada telefone só pode ser conectado a um de cada vez. É possível que o centro do alto-falante emita luzes azuis imóveis se o alto-falante já estiver conectado a outro telefone. Para reconectar o telefone ao alto-falante, primeiro você deve desconectar o alto-falante do dispositivo conectado. Conexão defeituosa: Seu alto-falante ainda não foi conectado, mesmo depois de você tentar todas as opções de solução de problemas. Segure os botões “aumentar volume” e “diminuir volume” por cerca de 7 segundos para reiniciar o sistema do alto-falante. Quando o ícone do Bluetooth no seu telefone não liga ou não procura dispositivos, você pode reiniciar o telefone.

Quais são as dicas para solução de problemas?

É possível enfrentar problemas ocasionais durante o processo de emparelhamento, apesar do processo simples. Você pode solucionar problemas do seu computador seguindo estas etapas:

Você precisa ter certeza de que seu alto-falante Altec Lansing está dentro do alcance do Bluetooth do dispositivo.

Certifique-se de que não haja interferência de outros dispositivos Bluetooth próximos.

Verifique se a bateria do alto-falante está suficientemente carregada.

O emparelhamento do seu dispositivo com o alto-falante Altec Lansing não funcionará a menos que você reinicie o dispositivo e o alto-falante.

