Haywood Highsmith é citado depois que homem sofre amputação parcial e ossos quebrados em acidente

De acordo com um relatório de acidente, obtido por TMZ Esportes o terrível acidente aconteceu por volta das 23h20 – poucos minutos depois de Highsmith e o Heat vencerem o Orlando Magic no Kesaya Center em Miami.

Os policiais afirmam nos documentos que Highsmith estava viajando a cerca de 45 MPH em uma zona de 40 MPH … quando bateu na traseira de um pedestre que parecia estar empurrando um carro quebrado no meio de uma estrada.

Os documentos afirmam que Highsmith disse aos policiais que o veículo deficiente não estava com as luzes acesas… e ele não conseguiu parar a tempo quando o encontrou na rua.

Os policiais escreveram nos documentos que o pedestre perdeu parte da perna direita no acidente e também sofreu uma fratura exposta na perna esquerda. Eles também dizem que o homem sofreu uma possível fratura no braço esquerdo.

O relatório do acidente afirma que drogas e álcool não estavam envolvidos… embora os policiais tenham escrito nos documentos que Highsmith pode ter se distraído por circunstâncias desconhecidas.

Highsmith registrou três minutos de jogo na vitória do Heat por 121-95 no início da noite. Ele não jogou na quarta-feira, pois o time anunciou que ele estava fora do jogo contra o San Antonio por “motivos pessoais”.