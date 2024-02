Jason Kelce acusou Swifties de influenciar os resultados na competição de chaves da NFL

Jason Kelce acusado de brincadeira Taylor Swift‘s, os Swifties, de atrapalhar a competição de chaves da NFL dele e de seu irmão Travis, alegando que eles influenciaram os resultados. No entanto, Travis rebateu, alegando que Jason manipulou o resultado com Notas de búfalo fãs.

Jason criticou os Swifties por votarem com base no carinho por Travis e não no nome do time, culpando-os pelo Águias‘perda para o Vikings.

“Eu só fiz campanha para times sub-representados. Eu só queria participação eleitoral”, disse Jason no podcast dos irmãos New Heights.

“Os Swifties têm uma paixão irreal pelos Chiefs e Travis Kelce.

“[The Swifties] Não entendo como a política funciona, então eles me acusaram de manipular votos, então votaram contra mim.”

Jason respondeu: “É simplesmente ridículo que você esteja jogando tudo nos Swifties”.

Suítes caras do Super Bowl

Jason poderá se reunir com Swift no próximo Super Bowl. A presença de Swift permanece incerta, mas os insights de Donna Kelce e Christian McCaffreyA mãe de Lisa, sugere que a família compareça, embora sem suítes luxuosas devido ao alto custo.

“Você pode entender que os camarotes em Las Vegas custam milhões de dólares, então tenho a sensação de que não estou em um caixão”, disse Donna ao programa “Today”.

“Tenho a sensação de que estou nas arquibancadas, pelo que sei, estou nas arquibancadas com todos os outros porque é um Super Bowl caro.”