Jon Anik reage à polêmica do podcast, planeja ficar no UFC até 2026 e além

O contrato de Jon Anik com o UFC vai até 2026 e ele espera renovar.

Acusações recentes de preconceito de fãs furiosos do UFC não mudaram seu cronograma de permanência no esporte. Ele gostaria que isso mudasse a forma como reage aos fãs nas redes sociais.

Uma semana após a resposta apaixonada de Anik aos fãs de MMA que o atacaram por marcar a luta principal do UFC 297 para Dricus du Plessis sobre Sean Strickland, o jogador de longa data do UFC disse que aprendeu uma lição sobre quando e o que lutar online.

Não foi uma lição imposta pelo empregador, acrescenta.

“Acho que para mim, como um cara que joga por jogada, quando há inúmeras alegações de preconceito ou pessoas sugerindo que há falta de objetividade, fiquei sensível a isso, mas não deveria”, disse Anik ao MMA Fighting. “Certamente não sou sensível a ataques pessoais e coisas assim. Eu realmente preciso não ser sensível a alegações de preconceito, porque 95 por cento da base de fãs sentiram que era uma decisão justa e na verdade sentiram que pelo menos metade da base de fãs sentiu que Dricus du Plessis venceu a luta.

“Mas, como diria Bill Belichick, é mais ou menos o que é. E como um dos meus colegas da rádio ESPN me mandou uma mensagem lá, não há arco-íris sem chuva. Então, é o que é. Felizmente, tenho o apoio do UFC e acho que o mais importante é que tenho o apoio do elenco, felizmente.”

Anik emitiu um pedido formal de desculpas nas redes sociais depois de gritar “malícia e desrespeito da base de fãs”, dizendo que estava em um “estado emocional elevado” após alegações de preconceito em relação a du Plessis. Ele disse que precisava “ser mais responsável em um microfone aberto”, embora tenha afirmado que continuaria acessível aos fãs.

A resposta às críticas iniciais de Anik foi extremamente positiva, com muitos lutadores e veteranos da indústria apontando suas contribuições para o esporte. Outros reconheceram a natureza muitas vezes tóxica das críticas online, reforçando a observação do comentarista do UFC de que a situação piorou nos últimos anos.

Quando Anik se desculpou, muitos acreditaram que foi por insistência de seu empregador. Mas nos bastidores, ele disse que recebeu apenas apoio do UFC e de executivos. Ele disse que a liberdade de expressão defendida pelos lutadores na plataforma do UFC também se estende à equipe de comentaristas.

“Estou muito grato por não haver dois pesos e duas medidas, certo? … Se você olhar alguns dos meus tweets se perguntando em voz alta por que um certo homem ou mulher talvez não esteja lutando pelo título, certo, algumas pessoas podem pensar por que a voz principal do UFC estaria dizendo isso em um espaço público. Mas nunca fui amordaçado. Nunca fui censurado e, quando conversei com meu chefe, Craig Borsari, sobre tudo isso, não saiu nada de sugestivo de sua boca. Foi tudo apoio.

“Então estou muito grato porque, mesmo quando minha opinião discorda da promoção, eles ainda me permitem expressar minha opinião, porque tento fazer isso de uma forma atenciosa e respeitosa. E é por isso que acho que talvez eu tenha essa coleira. Mas isso é uma coisa pela qual sou extremamente grato, porque desde o primeiro dia, lembro-me de Dana White me puxando para seu escritório e dizendo: ‘Não contratamos você para ser Joe Rogan ou Mike Goldberg ou qualquer outra pessoa – queremos que você seja você’, e isso é verdade desde 20 de janeiro de 2012. Muitas pessoas olham para minha declaração como uma espécie de decisão impulsiva e liderada pelo UFC, e certamente não foi isso.

Por mais desiludido que parecesse, Anik disse que tem “a pele mais dura do que talvez eu tenha sugerido naquele momento emocional” em seu podcast. Ele disse que pode ser mais atencioso com as pessoas com quem interage no futuro, mas as críticas que recebeu não mudaram sua missão.

“Espero que estendam meu contrato no final deste contrato, outubro de 2026”, disse ele. “Se você quiser a data exata, completarei 15 anos, cara. Este é o trabalho da minha vida. Não vou ser aquele cara que fica para sempre e impede um jovem de ter uma oportunidade. Eu ficaria muito surpreso se estivesse fazendo isso aos sessenta anos, mesmo que seja o melhor trabalho do mundo. Mas não tenho intenção de sair em 2026.

“Acho que para um cara como eu, que cresceu como portador de ingresso para a temporada do New England Patriots na década de 1980, quando eles eram motivo de chacota na NFL, sempre haverá aquela influência da NFL, mas não sei se posso dizer isso mais claramente: tenho o emprego que quero e, todos os sábados à noite, posso garantir que tenho que merecê-lo, porque eles podem me demitir sem justa causa a qualquer momento.