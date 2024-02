Josh Allen expressou frustração durante entrevista: Quero jogar no Super Bowl

Notas de búfalo quarterback Josh Allen expressou seu desejo de jogar um grande jogo, em vez de conduzir entrevistas na TV. À frente do Super Bowlele abordou rumores sobre seu relacionamento com o star wide receiver Stefon Diggsdeclarando seu apoio Escavações apesar da constante atenção da mídia.

Allen revelou que ele saiu das redes sociais no meio da temporada, coincidindo com a reviravolta do Bills de um recorde de 6-6 para vencer cinco jogos consecutivos e conquistar o título da AFC East.

“Não quero fazer essa merda agora, quero jogar no Super Bowl”, Allen disse Pat McAfee.

Embora sua equipe tenha perdido para o Chefes de Kansas City nos playoffs, AllenO desempenho de ele solidificou sua posição como um dos melhores zagueiros da liga, perdendo apenas para Patrick Mahomes em muitas opiniões.

Me senti bem depois de excluir a mídia social

McAfee também perguntou sobre Allenem relação às mídias sociais daqui para frente, considerando seu impacto potencial em seu desempenho.

“Houve um momento em que eu simplesmente apaguei todas as redes sociais e me senti tão bem”, Allen disse.

“Não quer dizer que isso fez a diferença ou algo assim, mas mentalmente para não se preocupar com o que as outras pessoas estão dizendo… há muito poder nisso.”

Com AllenO limite máximo deve aumentar significativamente na próxima temporada, o Contas enfrentam desafios na construção da escalação, mas AllenA capacidade do time de elevar a equipe apesar das adversidades permanece inquestionável.