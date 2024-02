Kanye West enfrenta reação negativa por letra explícita de Taylor Swift em novo álbum

Kanye West está enfrentando reação negativa por seu polêmico novo álbum ‘Vultures’, com uma letra específica sobre Taylor Swift causando alvoroço. O álbum, uma colaboração com Ty Dolla $ign, foi inicialmente previsto para lançamento no final de 2023, mas finalmente foi lançado no TIDAL em 9 de fevereiro.

A pista ‘Carnaval‘do álbum gerou polêmica devido às suas letras explícitas e objetivantes sobre Taylor Swift. Em uma parte, West canta: “Por que ela disse que chupou meu pau? (Ha) Então ela disse que não chupou meu pau (Ha) Ela vai levar isso para o cu (Ha) ), como um ventríloquo (Ha)” e continua com “Fiz seis Taylor Swift (Ha), já que estava com o Rollie no pulso (Ha), sou o novo Jesus, vadia (Ha), viro água para Cristo (Ha).” Essas letras geraram críticas, com alguns interpretando-as como assédio sexual e objetificação de Swift.

Kanye West gera polêmica com novo discurso retórico em Las VegasTwitter

Fãs de Taylor Swift expressaram sua indignação, com um fã afirmando: “A objetificação e sua obsessão por ela nunca param. Outro fã comentou: “Isso é assédio sexual, espero que ela processe”, enquanto um terceiro fã acrescentou: “Swifties vão pegá-lo por isso, como deveriam.

A música também faz referências a R Kelly, Bill Cosby e P Diddy, todos os quais enfrentaram acusações ou condenações relacionadas com agressão sexual. Isso apenas adiciona lenha à controvérsia em torno do álbum.

Briga entre West e Swift desde 2009

A animosidade entre Kanye West e Taylor Swift remonta ao infame Prêmio MTV de Vídeo Musical de 2009 incidente quando West interrompeu o discurso de aceitação de Swift. A rivalidade continuou com o álbum de West de 2016, ‘The Life of Pablo’, que incluía letras direcionadas a Swift na música ‘Famous’.

A rivalidade envolveu até a ex-mulher de West Kim Kardashianque foi arrastado para o conflito após uma mensagem de voz vazada supostamente enviada para Swift.

Enquanto o público aguarda o lançamento do álbum em plataformas mais acessíveis como Spotify e Apple Music, a polêmica em torno das letras de Kanye West sobre Taylor Swift continua a gerar discussões e debates acalorados.