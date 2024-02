O Real Madrid marcou em Leny Yoro

Leny Yoro – Download Mp3 Grátis já sabe disso Real Madrid estão interessados ​​em contratá-lo a partir de 30 de junho, quando a janela de transferências de verão abrir. Lilleseu atual clube, também já sabe do interesse há várias semanas.

David Beckham conhece Kylian Mbappe no treino do PSG: Eles discutiram uma mudança para o Real Madrid?MC

O desejo dos Los Blancos é claro e está em linha com o seu investimento na juventude ao longo dos anos, especialmente na França, de onde já abocanharam Eduardo Camavinga e Aurelien Tchouameni.

O contrato entre o jovem jogador e a seleção francesa termina em 30 de junho de 2025, o que significa que Real Madrid ficaremos de olho nele até então.

Espera-se que o Lille reduza as suas excessivas exigências financeiras, que atualmente rondam os 60 milhões de euros para um jogador de 18 anos cujo contrato expira dentro de um ano e meio.

O Real Madrid está começando a perceber que precisa contratar um zagueiro no próximo verão. Yoro não é a única opção, mas é a que melhor se enquadra na estratégia de incorporação de jovens jogadores, sendo que o francês tem apenas 18 anos.

As lesões aceleraram o processo de procura, mas ainda não há uma decisão definitiva, embora neste momento pese mais na chegada de um novo defesa-central do que na espera até ao verão de 2025. Assinou o contrato em 2022, aos 16 anos. , seu primeiro contrato profissional.

O maior gasto

Tudo o que acontecer no mercado de transferências de verão do Real Madrid dependerá do investimento que finalmente for feito para a linha avançada, nomeadamente Kylian Mbappé e uma operação que parece cada vez mais viável, embora oficialmente ainda seja mantida em silêncio. Essa possível mudança terá influência nas demais possíveis adições ao elenco de 2024/25.

Como a MARCA tem relatado, a prioridade é a linha direta. A partir daí e o desembolso feito naquela operação considerado prioritário, as restantes necessidades serão cobertas desde que caibam no orçamento e não ponham em causa a estabilidade do clube.

Como com Afonso DaviesYoro não renovará seu contrato se pretende jogar pelo Real Madrid um dia, mais ou menos em breve.

A corrida para o jovem será de profundidade e estratégia, e na qual Real Madrid parecem ter a vantagem.