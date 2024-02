Patrick Mahomes e Brittany celebram a sessão de fotos da Sports Illustrated Swimsuit no restaurante de Las Vegas

Achefe do Super Bowl LVIII, Patrick Mahomes comemorou sua esposa Brittany Mahomes‘Sessão fotográfica de maiô da Sports Illustrated no restaurante Carversteak de Las Vegas. Bretanha compartilhou vislumbres da celebração em sua história no Instagram, apresentando um espresso martini de felicitações e um osso de bife decorado de forma criativa com Patríciorosto, nome e o Chefes de Kansas City logotipo.

A celebração incluiu momentos alegres com amigos, danças e selfies alegres. Bretanhaex-jogadora de futebol profissional e estreante na edição do 60º aniversário da Sports Illustrated, exibiu sua roupa de comemoração – um top espartilho preto com calças largas combinando e um casaco de pele sintética branco.

Brittany Mahomes estreia na SI Swimsuit Rookie Edition

“Todo mundo ficou de queixo caído quando [Brittany] entrou com seus amigos”, disse uma fonte à People.

“E então novamente quando Patrício mais tarde entrou para se juntar à festa na sala de jantar privada.”

As fotos prévias de seu ensaio fotográfico de maiô, ambientado nas praias de Belize, apresentavam designs de Natália Fedner e trouxasa ser publicado na edição de maio da revista.

Enfrentou escrutínio

Apesar de enfrentar críticas nas redes sociais por posar para a revista esportiva Bretanha se defendeu em sua história no Instagram. Enquanto isso, ela disse à Sports Illustrated que nunca esperava aparecer na revista.

“Estou realmente muito humilde e ainda incrédula”, disse ela.

“Como uma garota de Tyler, Texas, que só conhecia esportes, nunca em um milhão de anos pensei que estaria [the SI Swimsuit Issue]. Estou muito grato por esta oportunidade.

“Quero que as pessoas saibam que podem realizar qualquer coisa, até mesmo coisas que você nunca imaginou que seriam possíveis em seus sonhos mais loucos.”

A celebração do casal acrescenta um toque pessoal à preparação do Patrick Mahomes‘Jogo do Super Bowl contra o São Francisco 49ers.