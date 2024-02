Programa Cegonha Penedense entrega mais 107 kits de enxovais para gestantes

Nesta terça-feira (06), a Prefeitura de Penedo entregou 107 kits de enxovais para as gestantes assistidas nas unidades da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) que atenderam aos critérios estabelecidos pelo Programa Cegonha Penedense.

À espera do terceiro filho, a empregada doméstica Zuleide dos Santos ficou emocionada quando descobriu que tinha direito a receber o kit enxoval para o pequeno Bryan, que nascerá em março.

“As coisas estão difíceis e eu até chorei quando minha patroa disse que eu tinha direito a receber o enxoval, porque eu não perco nenhuma consulta do pré-natal. Foi um alívio saber que meu bebê vai chegar e eu terei esse enxoval para acolher ele”, declarou Zuleide.

O evento contou também com participação da Secretaria Municipal da Mulher (SEMU), oferecendo um momento de beleza para as gestantes, incluindo pinturas alusivas à gestação na barriga das futuras mamães. Vale ressaltar que as tintas usadas não são tóxicas.

O Cegonha Penedense apoia as gestantes na realização de todas as consultas pré-natal em unidades geridas pela SEMS, garantindo mais saúde para as mamães e bebês, com entrega de enxoval completo para as mulheres no oitavo mês de gestação, desde que esteja com todo acompanhamento pré-natal em dia.

“As pessoas às vezes não entendem o porquê de termos criado o Cegonha Penedense. Vemos notícias de mamãe e bebês que vieram a óbito por não terem realizado o pré-natal completo. E o que o Ministério da Saúde preconiza, nós realizamos, por isso temos enfermeiros, médicos e agentes de saúde nos postos para informar, tratar e evitar que surja algum problema na gestação. O programa é para incentivar o pré-natal”, disse a Secretária Municipal de Saúde, Waninna Mendonça.

Para ser incluída, a gestante deve atender os seguintes pré-requisitos:

– Estar no 3º trimestre de gestação

– Ter iniciado o pré-natal até a 10ª semana de gestação

– Ter feito pelo menos 7 consultas de pré-natal

– Teste laboratorial de Sífilis, HIV e Hepatites B e C

– Exames laboratoriais obrigatórios para o período de gestação

– Consulta odontológica

– USG gestacional obstétrica

Texto Gabriela Flores – jornalista e social mídia SEMS

Fotos Deywisson Duarte – SECOM