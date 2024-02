Secretaria de Assistência Social e Seprev trabalham para acolher pessoas em situação de rua

Do início do ano até a primeira semana de fevereiro, 22 pessoas em situação de rua foram atendidas em Penedo pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH) e a Secretaria de Estado de Prevenção à Violência (SEPREV).

As abordagens sociais e demais ações do poder público para ressocializar dependentes químicos, devolvendo para sua família ou encaminhando para tratamento, via Rede Acolhe, foram apresentadas na tarde desta terça-feira, 06, na Câmara Municipal de Penedo.

Desde o primeiro ano da gestão Ronaldo Lopes/João Lucas, a parceria entre governos municipal e estadual acontece regularmente, inclusive com apoio das forças de segurança durante a realização de busca ativa.

Ao longo desses três anos, 109 abordagens sociais foram realizadas em Penedo, com identificação de pessoas que residem em outras cidades e aceitaram retornar para casa. O trabalho também detectou que há gente em situação de rua com família ou casa em Penedo, relação interrompida por conflitos e pela dependência química.

Além dos dados e das informações, a legislação que ordena as buscas ativas e os encaminhamentos foram bastantes debatidos durante a reunião organizada pelo Vereador Denys Reis, com presença dos edis Rodrigo Regueira, Ernande Pinheiro, Sargento Marival, Júnior do Tó, Valdinho Monteiro e Roberto da Farmácia.

A Secretária Ana Teresa Lopes (SEMASDH), o Secretário Pedro Felipe Queiroz (SEDECIN) e o Diretor da Guarda Patrimonial Municipal, Jorgival Oliveira Santos, representaram a Prefeitura de Penedo, além dos servidores da Secretaria de Assistência Social.

O Sindicato dos Lojistas de Penedo, a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente também atenderam ao convite do parlamentar e participaram da reunião.

SECOM