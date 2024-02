Secretário Luciano Lucena anuncia Centro de Formação Continuada para professores da Semed Penedo

Professores efetivos e contratados para lecionar nas escolas da Prefeitura de Penedo terão, em breve, um Centro de Formação Continuada funcionando em local específico e adequado ao aprimoramento da formação de cada docente.

O avanço foi anunciado nesta segunda-feira, 05, pelo Secretário Municipal de Educação, Luciano Lucena, durante a abertura da Jornada Pedagógica 2024.

“Em março, nós iremos inaugurar o Centro de Formação Continuada. Será um espaço físico dedicado para vocês, professores, onde todos poderão participar das formações, através de várias plataformas, levando o melhor conhecimento para nossos alunos”, disse Luciano no primeiro dia do evento direcionado à preparação dos professores da Semed Penedo.

As primeiras atividades da Jornada Pedagógica 2024 foram realizadas no Centro de Convenções e Eventos Zeca Peixoto, o antigo Cine São Francisco, trabalho feito em conjunto com o Instituto Gestar, também parceiro nas formações continuadas da Semed.

O Secretário Municipal de Educação também informou que as aulas começam na segunda-feira, 19, sendo que os dias 15 e 16 servirão para que cada professor se apresente e receba orientações da gestão da unidade de ensino onde atuará.

O primeiro dia da Jornada Pedagógica 2024 também abriu espaço para outra novidade do governo Ronaldo Lopes/João Lucas: o livro Penedo, Cidade da Gente, obra didática em processo de edição escrita por três pessoas com profundo conhecimento sobre o município.

A pesquisadora Cristina Sanchez e a radialista Martha Martyres são as autoras do livro, junto com o historiador Josué Marques da Silva (Bili Marques), trabalho elaborado para servir como referência para professores da Semed Penedo, auxiliando no ensino sobre a história de Penedo para estudantes do Ensino Fundamental.

A previsão é lançar Penedo, Cidade da Gente durante a FliPenedo, outro investimento em cultura, arte e conhecimento do Prefeito Ronaldo Lopes para a cidade cuja rede pública municipal de educação já tem escolas com ensino em tempo integral e tecnologia digital nas salas de aula.

Este ambiente em constante processo de evolução recebe o Professor e Mestre José Pacheco, estudioso da Universidade do Porto (Portugal) e fundador da Escola da Ponte, referência mundial em inovação.

Palestrante da tarde de hoje na Jornada Pedagógica, ele já havia compartilhado sua experiência com gestores das escolas da Semed Penedo horas antes.

Após a cerimônia de posse dos diretores que inauguram a gestão democrática nas escolas da Prefeitura de Penedo, Pacheco dialogou com todos sobre a função da gestão na qualificação da educação pública.

A Jornada Pedagógica acontece até sexta-feira, 09, com programação específica para Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação Especial, Educação para Jovens e Adultos (EJA) e palestra de encerramento com o filósofo Leandro Karnal, exclusiva para professores da Semed Penedo.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte