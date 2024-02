Sir Lewis Hamilton explica sua mudança para a Ferrari: as estrelas alinhadas

Sir Lewis Hamilton falou pela primeira vez hoje sobre sua mudança planejada para Ferrari em 2025 e, mais importante, sua mudança de opinião após renovar seu contrato de dois anos com a Mercedes há apenas alguns meses.

“No verão assinamos e obviamente eu, na época, vi meu futuro com Mercedes. Mas surgiu uma oportunidade no ano novo e decidi aproveitá-la”, disse ele à imprensa no Bahrein.

“Foi a decisão mais difícil que já tive que tomar na minha vida, depois de 26 anos de Mercedes me apoiando e tivemos essa jornada absolutamente incrível juntos. Fizemos história e é algo de que tenho muito orgulho.

“Mas acho que, no final das contas, estou escrevendo minha história e senti que era hora de começar um novo capítulo.”

O que Hamilton espera alcançar com a Ferrari?

Embora Fernando Alonso tenha sublinhado ironicamente a sua surpresa Luís‘ mudança de lealdade de embaixador da Mercedes para ‘Ferrarista’, Hamilton é torcedor da seleção italiana desde menino.

“Claro, acho que todos os pilotos que crescem, olhando para a história, veem Michael Schumacher no seu melhor… Definitivamente, desde criança, eu costumava brincar Michael naquele carro, então é definitivamente um sonho e estou muito, muito animado com isso”, continuou ele.

“Acho que provavelmente todos nós sentamos em nossa garagem e vemos a tela aparecer e você vê o piloto na cabine vermelha e se pergunta como seria estar cercado por vermelho.

“Você vai ao Grande Prêmio da Itália e vê o tifosi e isso te surpreende.”

Luís sabe que vem para tentar quebrar a seca de 17 anos no campeonato que assola Maranello, mas está pronto para o desafio.

“É uma equipe que não tem tido muito sucesso recentemente, desde 2007, e eu vi isso como um grande desafio. Fred Vasseur já que corremos juntos na F3 e na GP2, e acho que isso realmente não teria acontecido sem ele, por isso estou muito grato e muito animado com o trabalho que ele está fazendo lá”, Hamilton concluiu.

“Quando ele se juntou Ferrarifiquei feliz por ele e acho que as estrelas se alinharam.”