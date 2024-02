Super Bowl 2024: confronto entre Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers… quem vai ganhar?

Tele Super Bowl em Las Vegas estará repleta de estrelas. Tanto o Chefes de Kansas City e São Francisco 49ers pode se orgulhar de alguns dos melhores jogadores da NFL. Uma batalha posição por posição determinará o vencedor da final.

Quarterbacks: Chiefs vencem

Possivelmente o confronto mais unilateral de todos. De um lado Patrick Mahomes, MVP da temporada passada, vencedor de dois anéis e salário anual de 45 milhões de dólares. E por outro Brock Purdy e seu salário de US$ 900.000 após ser selecionado como o último jogador no draft de 2022.

Mahomesdepois de uma temporada regular medíocre, voltou a voar nos playoffs e parece chegar às finais na melhor forma possível e com a química com os companheiros em alta. PurdyEnquanto isso, ele enfrenta seu primeiro Super Bowl depois de sobreviver a duas lutas tremendas de maneira formidável.

Patrick Mahomes (28 anos)

Jardas: 4183 (6º)

Jardas por tentativa: 7 (12º)

Touchdowns: 27 (8º)

Avaliação: 92,6 (14º)

Salário: $ 45.000.000

Brock Purdy (24 anos)

Jardas: 4280 (5º)

Jardas por tentativa: 9,6 (1ª)

Touchdowns: 31 (3º)

Avaliação: 113 (1º)

Salário: $ 934.000

Wide Receiver: Niners vencem

São FranciscoO emparelhamento inicial de wide receiver pode ser o mais potente da NFL. De um lado está Deebo Samuel e sua fantástica habilidade de fazer tudo no ataque. Ele corre, recebe e bloqueia em uma mistura de precisão e força quase inédita na competição.

Além disso, o Nove consegui Brandon Aiyuk para dar esse passo até os recebedores de elite da liga. Aiyuk surgiu ao longo da temporada como Brock Purdyo melhor parceiro.

O Chefesno entanto, têm lutado muito durante a temporada regular por causa de seus wide receivers. Mahomes tem sido lento em fazer uma conexão real com qualquer um deles, levando o quarterback a números longe do normal.

A boa notícia é o surgimento do novato Arroz Rashee que emergiu como a primeira opção do time do Kansas Valdés-Scantling ou o rebelde Kadarius Toney.

Running Backs: Niners vencem

Christian McCaffrey terminou uma temporada histórica que o levou até a lutar pelo MVP. Quatorze touchdowns no total para um total de 1.459 jardas. Uma máquina de conseguir primeiras descidas graças a uma potência descomunal.

Isaías Pacheco conquistou o cargo de running back titular no último Super Bowl com um desempenho excelente. Há poucos na NFL mais corajosos e incisivos do que ele em todas as corridas em que cada jarda vale ouro. Sete touchdowns para 935 jardas totais.

Final apertado: empate

Estes são sem dúvida os dois melhores tight ends da NFL. Travis Kelce x George Kittle.

Kelce possivelmente tem mais experiência e é conhecido por sua habilidade quase mágica de aparecer nos momentos mais importantes do jogo graças à sua ligação lendária com Patrick Mahomes.

Gatinho tem pouco a invejar Travis. Grande recebedor e grande bloqueador quando o jogo exige. A chegada de Purdy conseguiu aumentar sua importância no 49ers ofensa. Quando se trata da terceira descida, ele geralmente é implacável.

Defesa: Chefes vencem

Possivelmente, homem por homem, os Niners têm mais qualidade. Porém, a temporada colocou todos em seus devidos lugares.

Steve Spagnuoloo Chefes‘coordenador defensivo, tem conseguido apertar todos os seus jogadores para criar pânico nos ataques adversários. Chris Jones‘presença intimidante pode abalar qualquer linha ofensiva e cornerback L’Jarius Sneed é uma fechadura absoluta para tapar todos os buracos.

O Nove‘ A defesa, por outro lado, tem sido o calcanhar de Aquiles do time do Santa Clara que saiu de paredão em 2022. Aliás, coordenador defensivo Steve Wilks esteve no centro da ira da crítica após o jogo contra o Leões.

Nick Bosao jogador defensivo mais bem pago da história da NFL e linebacker Fred Warner terão que intensificar se quiserem prejudicar o Chefes‘ofensa.