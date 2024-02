Técnico do Tampa Bay Buccaneers se compromete com a 46ª temporada na NFL aos 85 anos

EUnão é fácil ficar no NFL por um longo período de tempo. Definitivamente não como jogador, mas é difícil para os treinadores permanecerem por décadas, dada a rapidez com que as coisas mudam na liga.

É por isso Tom Moore é uma raça diferente. O homem de 85 anos está voltando para um 46ª temporada em 2024, pois continuará a servir como consultor ofensivo para o Bucaneiros de Tampa Bay.

A incrível carreira de 46 anos de Tom Moore na NFL

A carreira de treinador de Moore na NFL começou em Pittsburgh, onde atuou como ladrões‘Treinador de wide receivers começando em 1977. Desde então, ele fez parte de nove franquias diferentes no total.

Pittsburgh Steelers : 1977-1989 (treinador de wide receivers/coordenador ofensivo)

: 1977-1989 (treinador de wide receivers/coordenador ofensivo) Minnesota Vikings : 1990-1993 (assistente técnico)

: 1990-1993 (assistente técnico) Leões de Detroit : 1994-1996 (coordenador ofensivo)

: 1994-1996 (coordenador ofensivo) Santos de Nova Orleans : 1997 (técnico de running backs)

: 1997 (técnico de running backs) Colts de Indianápolis : 1998-2010 (coordenador ofensivo/assistente ofensivo sênior/consultor ofensivo)

: 1998-2010 (coordenador ofensivo/assistente ofensivo sênior/consultor ofensivo) Jatos de Nova York : 2011 (consultor ofensivo)

: 2011 (consultor ofensivo) Titãs do Tennessee : 2012 (consultor ofensivo)

: 2012 (consultor ofensivo) Cardeais do Arizona : 2013-2017 (assistente técnico/consultor ofensivo)

: 2013-2017 (assistente técnico/consultor ofensivo) Bucaneiros de Tampa Bay: 2019 até o presente (consultor ofensivo)

Ele trabalhou com alguns dos melhores zagueiros que o jogo já viu, incluindo Terry Bradshaw, Peyton Manning e Tom Brady.

Ao longo de sua longa carreira, Moore fez parte de quatro times vencedores do Super Bowl.

Super Bowl XIII-Pittsburgh Steelers

Super Bowl XIV-Pittsburgh Steelers

Super Bowl XLI – Indianapolis Colts

Super Bowl LV-Tampa Bay Buccaneers

Depois de uma temporada sólida com os Buccaneers que viu Baker Mayfield ressuscitar sua carreira, Moore mais uma vez ajudará a orientar a unidade ofensiva.