Tentativa fracassada dos Warriors de contratar LeBron James para jogar ao lado de Curry

Lebron James não foi exatamente o homem mais feliz com o Los Angeles Lakers nos últimos tempos, e sua atividade nas redes sociais foi aparentemente suficiente para encorajar duas equipes a tentarem negociar por ele antes do Prazo de negociação da NBA no início de fevereiro.

As especulações se recusaram a diminuir de que o jogador de 39 anos estava aberto a deixar a franquia de Los Angeles depois de uma campanha ruim, com o Lakers atualmente em nono na Conferência Oeste com um recorde de 29-26 na temporada.

LeBron James semeia sérias dúvidas sobre o futuro do Lakers com esta resposta

Uma fonte não identificada dentro da NBA sugeriu James poderia estar em movimento após suas demonstrações públicas de insatisfação com os resultados, levando as pessoas a se perguntarem se ele estava considerando um novo desafio em outro lugar.

De acordo com o insider da ESPN NBA Adrian Wojnarowski, duas equipes tentaram adquirir James do Lakers antes do prazo. O primeiro foi o Guerreiros do Golden Stateque passou pelos canais adequados e se envolveu com o Lakers pelo livro.

Lakers responde às ofertas de LeBron James

“Armados com o incentivo de A estrela do Warriors, Draymond Green, e o dono do Golden State, Joe Lacob, entraram em contato com a dona do Lakers, Jeanie Buss para perguntar se James’ A aparente frustração pública poderia ser interpretada como uma abertura para discutir uma negociação”, relatou Wojnarowski.

“Bus disse a Lacob o O Lakers não desejava negociar James, mas que ele precisaria buscar a resposta sobre o estado de espírito de James com seu agente, o CEO da Klutch Sports, Rich Paul, disseram fontes.

“…No final, a resposta foi retornada de forma contundente na véspera do prazo final da negociação: Rich Paul disse ao GM Mike Dunleavy Jr. de Lacob e Warriors.que James não tinha interesse em uma troca e queria continuar sendo um Laker, disseram as fontes.”

Aparentemente, a mesma resposta foi dada quando o Filadélfia 76ers decidiram fazer sua própria investigação para James. Gerente Geral do Lakers Rob Pelinka respondeu perguntando sobre Disponibilidade de Joel Embiidno entanto, que foi recebida com uma recusa firme.

Não é nenhuma surpresa que o hexacampeão da NBA James vem despertando interesse, com média de 24,8 pontos por jogo, 7,8 assistências e 7,2 rebotes. Mas o Aumento recente do Lakers em forma, incluindo uma vitória por 139-125 sobre o Pelicanos de Nova Orleanspode ser suficiente para mantê-lo sob controle por enquanto.