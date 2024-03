A modelo do IG, Jade Ramey, apareceu no processo de P. Diddy como suposta trabalhadora do sexo

EUnão importa se P. Diddy será declarado culpado ou inocente de todos os crimes dos quais está sendo acusado por meio dos muitos processos judiciais contra ele. No momento, estar associado a ele de alguma forma é pura criptonita e definitivamente não é aconselhável. Atualmente, há um processo de US$ 30 milhões em andamento do produtor Rodney ‘Lil Rod’ Jones isso já atingiu três mulheres e as considerou “trabalhadoras do sexo” de Diddy. Uma dessas mulheres é rapper A mãe do bebê de 50 Cent, Daphne Joy. Mas há outras duas mulheres envolvidas neste caso e mencionadas nos documentos judiciais que certamente odeiam ser associadas ao desgraçado magnata do hip-hop.

O vídeo ressurgido das instruções de Diddy para as crianças colocarem as ‘calças para baixo’ do brinquedo levanta preocupação

As mulheres citadas no processo de P. Diddy

Além de Dafne Alegriahavia outras duas mulheres nomeadas no P. Diddy processo que supostamente recebia pagamentos mensais do magnata do rap em troca de favores sexuais. São apenas algumas das supostamente muitas outras mulheres que receberam este dinheiro de Diddy. Na verdade, os documentos judiciais confirmam que o rapper supostamente se gabou de pagar essa bolsa mensal a todas essas mulheres. As outras duas nomeadas são a ex-namorada de Combs A mãe e influenciador do Instagram Jade Ramey. Esses pagamentos teriam sido recebidos por meio de transferência bancária de Registros de amor contador Robin Greenhill.

Uma questão importante destes pagamentos é que nenhuma informação foi dada ao IRS sobre se estes pagamentos obtiveram os respectivos relatórios fiscais. Mas também, DiddyO advogado tinha algumas coisas interessantes a dizer ao garantir a inocência de seu cliente. Isto é o que advogado Shawn Holley disse sobre o processo do produtor contra seu cliente: “Sua menção imprudente de eventos que são pura ficção e simplesmente não aconteceram nada mais é do que uma tentativa transparente de ganhar manchetes. Temos provas contundentes e indiscutíveis de que suas afirmações são mentiras completas. ”