Meghan Markle recentemente ganhou as manchetes com o lançamento de sua marca de estilo de vida, American Riviera Orchard. A marca, que oferece uma ampla gama de produtos, de utensílios domésticos a cosméticos, gerou entusiasmo e polêmica. De acordo com especialista real Tom QuinnO momento do lançamento de Meghan é significativo, pois coincidiu com a data do prêmio Diana, levando a especulações sobre suas intenções.

Quinn sugere que Meghan se vê como princesa Dianaherdeira e pode estar aproveitando o legado de sua falecida sogra para seu novo empreendimento. Ele ressalta que a data de lançamento estar alinhada com o prêmio Diana não é uma coincidência, afirmando: “Meghan sempre se viu como a herdeira de Diane. Ela se vê sofrendo por causa da mídia, assim como sente que Diana sofreu”. Esta perspectiva levanta questões sobre os motivos de Meghan e se ela está usando o legado de Diana em seu benefício.

Meghan Markle não consegue impedir o Príncipe Harry de procurar e ajudar em uma aparição pública

A introdução de Pomar da Riviera Americana também provocou discussões sobre a abordagem de Meghan para ganhar dinheiro com suas conexões. Quinn menciona que embora possa haver “resmungos” no Palácio de Kensington sobre o novo empreendimento de Meghan, ela parece estar alheia às críticas potenciais.

Ele observa: “… ela simplesmente não consegue entender por que ganhar dinheiro com suas ‘conexões’ pode ser desaprovado.” Isto destaca uma possível falta de consciência por parte de Meghan relativamente à sensibilidade de lucrar com os seus laços reais e à percepção pública que isso pode gerar.

Comemorando o legado de Diana ou lucrando com isso?

Além do momento e dos motivos do lançamento, há expectativa em torno dos produtos e de seu potencial sucesso. Estima-se que o antigo Se adequa star poderia atingir números de vendas significativos na primeira semana de lançamento da marca. No entanto, a utilização do seu estilo de vida luxuoso como ferramenta promocional também levanta questões sobre a autenticidade da sua marca e a sua ligação aos consumidores quotidianos.

Geral, Meghan MarkleA incursão da American Riviera Orchard no empreendedorismo gerou uma mistura de entusiasmo e ceticismo. O alinhamento com princesa DianaO legado de Meghan, o momento do lançamento e a percepção de alavancar as conexões reais contribuem para uma narrativa complexa em torno do novo empreendimento de Meghan.