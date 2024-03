A que horas é LSU vs UCLA e onde assistir ao jogo March Madness Sweet 16?

Tele LSU x UCLA confronto é repleto de histórias intrigantes além do drama envolvendo Kim Mulkey e Angel Reese. Jogadores como Guarda da LSU Flau’jae Johnson e UCLA Centro Lauren Betts trazer seus próprios talentos e experiências únicas para o tribunal.

Johnsonconhecida por suas proezas de pontuação e participação anterior em “America’s Got Talent”, adiciona um elemento de celebridade com uma colaboração futura com Lil’ Wayne.

Angel Reese provoca oponente do Middle Tennessee em seu momento mais baixo

Enquanto isso, Apostasa recruta mais bem classificada da ESPN em 2022 e uma presença imponente com 1,80 metro, mostra domínio dentro e fora das quadras com sua carreira de modelo.

Jogadores como Arroz Kiki aumente a expectativa do que promete ser um confronto intenso. A batalha entre Reese e Apostas é particularmente intrigante, destacando seus estilos e pontos fortes contrastantes.

“Há muita coisa acontecendo lá em Baton Rouge,” Arroz disse.

“É bom para o basquete feminino a atenção que eles estão chamando. Kim Mulkeyconstruiu um ótimo programa.

“Mas também acho que não podemos nos distrair com isso e não podemos nos distrair com tudo o mais que eles trazem para o jogo. No final das contas, é basquete.”

A vantagem da UCLA como armador com Arroz poderia representar um desafio para a LSU. Embora a LSU mantenha a vantagem em experiência, a profundidade e o talento da UCLA podem ser decisivos.

Enquanto isso, Tigres da LSU os torcedores demonstraram seu apoio unindo-se para se despedir do time antes de sua partida para o confronto Sweet 16 contra a UCLA em Albany, Nova York.

A que horas é o jogo March Madness Sweet 16 LSU vs UCLA?

O confronto March Madness Sweet 16 entre LSU e UCLA está agendado para sábado, 30 de março. Terá início às 13h, horário do leste.

Onde assistir ao jogo March Madness Sweet 16 LSU vs UCLA

Os fãs podem assistir ao confronto March Madness Sweet 16 entre LSU e UCLA ao vivo na ABC