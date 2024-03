A Rainha Consorte Camilla toma uma decisão drástica após ficar exausta em seu novo papel na monarquia

Adepois Rei Carlos III, Príncipe William e a esposa dele, Kate Middletonestão todos desaparecidos devido aos respectivos problemas de saúde, a Família Real ficou com Camilla, a Rainha Consorte, como sua realeza sênior restante, mas agora ela também recuou.

A senhora de 76 anos tornou-se rainha após a morte de Rainha Isabel II em setembro de 2022, depois de se casar com o rei Charles em 2005 e 18 meses de tarefas ocupadas, a deixou se sentindo “exausta”, segundo relatos, e precisando de uma pausa.

Cantos anti-família real ouvidos durante a visita dos reis a Colchester

Ela conseguiu trabalho extra após o diagnóstico de câncer ao marido, após a cirurgia de próstata em janeiro, embora se acredite que o câncer não esteja relacionado à próstata.

Então agora ela está viajando para algum lugar com sol para escapar do inverno britânico e deverá retornar em 11 de março, no Dia da Commonwealth, enquanto também passará mais tempo com sua família daqui para frente.

Por que ela precisa de uma pausa?

Camilla conseguiu 13 compromissos em nome do marido, mantendo seus próprios horários, incluindo passar a noite do Dia dos Namorados sozinha em uma peça dedicada ao marido em Londres.

“Ele verá que ela está exausta”, disse Ingrid Seward, especialista real, ao The Sun. “Camilla teve a maior preocupação com a saúde do marido…

“Mas também foi ela quem teve que cumprir a agenda lotada de compromissos reais, além de querer estar ao lado dele e de Kate enquanto cada um deles tinha seus problemas de saúde. Ela certamente merece um pouco de descanso e relaxamento.”

Mas Camilla também é uma figura divisiva no Reino Unido devido ao relacionamento dela com o rei antes e depois de seu casamento com Diana Spencer. O casamento deles durou de 1981-1996.

Portanto, pode-se dizer que é uma má ótica tê-la “administrando” a família enquanto Charles, William e Kate estão todos inativos por enquanto.