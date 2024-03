A tragédia continua a atingir Baltimore: seis trabalhadores agora são considerados mortos no desabamento de uma ponte

Seis trabalhadores da construção civil são considerados mortos após o colapso da ponte Francis Scott Key em Baltimore.

Ponte de Baltimore desaba após ser atingida por navio cargueiro

Seis trabalhadores desaparecidos provavelmente “enterrados sob toneladas de aço”

A ponte, estrutura de destaque na região, caiu no Rio Patapsco cedo Terça-feira manhã após ser atingido por um navio cargueiro que havia perdido energia.

Imagens dramáticas capturaram as luzes do navio piscando antes da colisão, o que resultou na deformação e colapso da ponte em 20 segundos.

Entre os supostos falecidos estão pessoas com anos de serviço na construtora, incluindo Miguel Luaque deixa para trás uma família e um profundo sentimento de perda na comunidade.

As identidades dos demais trabalhadores não foram divulgadas.

Jeffrey Pritzkervice-presidente executivo da Construtores de Brawnerexpressou profundo pesar, afirmando: “Presumimos que eles não estão vivos porque foram jogados na baía, em uma área de 15 metros de profundidade, com temperatura de 46 graus, provavelmente soterrada sob toneladas de aço”.

A empresa, em luto, reconhece a tragédia como imprevista e comovente.

Esforços de busca e recuperação de colapso de ponte

Apesar dos frenéticos esforços de resgate, que incluíram socorristas e mergulhadores, o guarda Costeira cancelou a busca até de manhã, fazendo a transição para uma operação de recuperação.

Governador de Maryland Wes Moore descreveu a sobrevivência de um trabalhador como “milagroso” em meio ao caos.

No entanto, com a incerteza em torno do número de veículos submersos e de potenciais vítimas adicionais, a situação continua grave.

Os mergulhadores estão programados para retomar seus esforços em 6h de quarta-feiranavegando em condições perigosas para recuperar os corpos dos trabalhadores.

Secretário de Transportes Pete Buttigieg enfatizou a importância da ponte como um símbolo da infraestrutura americana, reconhecendo o caminho desafiador pela frente para a reconstrução da comunidade.

“Esta não é uma ponte comum” Comprar disse de Baltimore.

“Esta é uma das catedrais da infraestrutura americana. Faz parte do horizonte desta região há mais tempo do que muitos de nós vivemos.”

“Portanto, o caminho para a normalidade não será fácil. Não será rápido. Não será barato”, acrescentou.

“Mas vamos reconstruir juntos.”

O acidente foi confirmado como acidental, aliviando preocupações de danos intencionais.

No entanto, o impacto desta tragédia nas famílias afectadas, na comunidade e na própria infra-estrutura é profundo e será, sem dúvida, sentido nos próximos anos.