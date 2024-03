Angel Reese, da LSU, emite uma declaração em meio ao colapso da ponte Francis Scott Key, em Baltimore

Tele Ponte Francis Scott Key em Baltimore desabou ontem à 1h30, várias mensagens de apoio de atletas profissionais de todo o país começaram a chegar. Um desses atletas é a estrela da LSU Anjo Reese. Ela se juntou às diversas vozes do esporte que expressam seu apoio à cidade de Baltimore durante esses tempos difíceis. Rese junta-se às muitas vozes que tentam oferecer palavras de encorajamento, já que todo o país estará a pensar nisso durante o resto de 2024. Reese acessou o Twitter com uma declaração de três palavras que capta o que todos os outros estão a sentir após esta tragédia. Ela escreve: “Orações por Baltimore.”

A importância da ponte de Baltimore para o porto

O aspecto mais preocupante desta tragédia é a importância estratégica da ponte Francis Scott Key. É uma das duas maneiras diferentes de entrar na área portuária de Baltimore e simplesmente desabou. Por lá, cerca de 75% de todos os suprimentos chegam às pessoas que ali moram. A única outra forma de entrar nesta zona portuária é através de um túnel na rodovia 95. É importante notar que o Porto de Baltimore é aquele que fornece tudo tanto para a cidade de Baltimore quanto para Washington DC. Nesse túnel, existem restrições de risco biológico e de altura de veículos que simoy não conseguem chegar ao outro lado sem cruzar o ponte desabou.

Orações por Baltimore ? Anjo Reese (@Reese10Angel) 26 de março de 2024

Como a busca pelas vítimas do gelo está em andamento, é importante observar mais de perto o significado deste acontecimento e as consequências que virão. Neste momento, o que é muito mais importante do que enviar votos de felicidades é que as pessoas se unam em apoio ao Porto de Baltimore e às pessoas que lá vivem. Houve duas vítimas que foram resgatadas na madrugada que necessitaram de sua potalização e foram encontradas em estado gravíssimo. A tripulação do navio notificou as autoridades sobre problemas de energia antes da queda e colapso da ponte.