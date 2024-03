Anthony Davis quebra a narrativa: o companheiro de chapa de LeBron no Lakers está mais durável do que nunca

euem outubro, pouco antes de 2023/24 NBA temporada começou, Los Angeles Lakers Grande homem Antonio Davis afirmou que seu objetivo para a próxima campanha era disputar todos os 82 jogos da temporada regular. Davis nunca havia jogado mais de 75 partidas em uma temporada antes e tem lutado para se livrar de sua reputação no início de carreira como um jogador frágil, um Todas as estrelas talento sem resistência para alcançar o próximo nível.

Mas Davis está quebrando essa narrativa nesta temporada, retornando ao time All-Star pela primeira vez desde 2021 e com média de 12,6 rebotes, a melhor da carreira para o Lakers. Depois de um início de temporada difícil, Os anjos está a caminho dos playoffs – e a durabilidade de Davis é uma parte fundamental da nova fórmula de vitória.

Davis permaneceu saudável

Quando Davis jogou pelo Pelicanos de Nova Orleanspoucos duvidaram do talento do jovem atacante – ele arrastou o Pelicanos chegou aos playoffs duas vezes, incluindo uma aparição na semifinal da conferência em 2018. Mas várias lesões – incluindo doenças no tornozelo, joelho e ombro – limitaram o impacto de Davis, e ele jogou apenas 56 partidas pelo Nova Orleans em sua última temporada com a franquia em 2018/19.

Davis nesta temporada foi titular em todos os 68 jogos ele jogou – o máximo que participou desde sua transferência para Los Angeles em 2019. Dos últimos 100 jogos do Lakers, Davis disputou 96 deles. Ele teve média de 35,9 minutos em seus 68 jogos também, a média máxima que ele obteve nas últimas seis temporadas.

Davis ajudou a compensar a ausência de Lebron Jamesque perdeu 10 jogos nesta temporada devido a lesões persistentes e não jogou contra o Milwaukee Bucks na noite de terça-feira devido a uma lesão no tornozelo. Davis registrou 52 minutos na vitória emocionante do Lakers na dupla prorrogação contra um candidato ao campeonato, destacando-se como um dos melhores jogadores em quadra em uma vitória vital fora de casa em Fórum Fiserv.

Noite monstruosa contra Milwaukee

Além de registrar 51:52 do horário do tribunal – o maior número de um Laker desde Kobe Bryant em 2012 – Davis na noite de terça-feira marcou o melhor do jogo 34 pontos no Vitória por 128-124 e transportado 23 rebotesajudando o Lakers a resistir a um triplo-duplo de Giannis Antetokounmpo.

A vitória melhorou o recorde do Lakers para 40-32 – dois jogos antes do Guerreiros do Golden State para a 10ª semente no Conferência Oestee dois jogos atrás do Reis de Sacramento para a semente nº 7. James está definido para retornar à escalação quando o Lakers enfrentar o Grizzlies de Memphis na noite de quarta-feira – e vencer os dois jogos consecutivos será um grande aumento de confiança para um time de Los Angeles que está rapidamente entrando em forma.