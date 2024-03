Baltimore Ravens emite declaração após a tragédia do colapso da ponte Francis Scott Key

Dna madrugada de segunda-feira, 25 de março, o icônico Ponte Francis Scott Key em Baltimore sofreu um acidente com vítimas em massa quando desabou após ser atingido por um navio porta-contêineres por volta de 1h30. Com pelo menos oito pessoas da própria equipe de construção da ponte sendo enviadas para a água depois que uma grande seção da ponte caiu no Rio Patapsco. Momentos antes de atingir a ponte, o navio porta-contêineres perdeu potência por alguns momentos e isso foi mais do que suficiente para ir diretamente para a ponte. Assim que o evento se desenrolou, o Corpo de Bombeiros de Baltimore foi quem considerou o incidente um evento com vítimas em massa. Várias pessoas e veículos foram detectados na água enquanto as equipes de resgate começaram a procurar sobreviventes.

Baltimore Ravens emite comunicado após ponte cair

Na madrugada desta terça-feira, o Baltimore Ravens da NFL emitiram uma declaração onde expressam a sua simpatia e oferecem a sua ajuda de todas as maneiras que podem. Eles escreveram: “Nossos corações estão com aqueles que foram afetados pelo terrível colapso da ponte Francis Scott Key esta manhã. Somos gratos aos socorristas e líderes locais que estão no local para liderar os esforços de busca e resgate e apoiar aquelas famílias que foram impactadas mais diretamente. Sabemos que a comunidade de Baltimore permanecerá unida após este trágico evento.”

Quanto ao que causou a perda de energia do navio porta-contêineres por um breve momento, há uma investigação em andamento que analisará o caso e encontrará a explicação mais lógica para o ocorrido. Qualquer coisa que seja dita antes do fim desta investigação é pura especulação. No que diz respeito às vítimas, foi relatado que pelo menos 12 carros e 8 pessoas caíram na água quando a ponte desabou. Felizmente, não era a hora do rush ou o frio trágico foi muito mais terrível do que foi. De acordo com o Washington Post, o número de pessoas que caíram no rio pode chegar a 20.