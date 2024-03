Beyoncé come espaguete em jato particular antes do lançamento do novo álbum

Beyoncé estava vivendo uma vida nobre… embarcando em seu jato particular de US$ 40 milhões para se deliciar com um espaguete sério antes do lançamento de seu álbum – que na verdade apresenta uma faixa dedicada ao favorito da culinária italiana.

A julgar pelas fotos do IG na quarta-feira… parece que Queen Bey não estava perdendo tempo comemorando o sucesso inicial de seu álbum country “Cowboy Carter” – com lançamento previsto para sexta-feira – enquanto ela jantava com estilo no ar .

Em outra foto, Beyoncé está abraçando totalmente a vibração de cowgirl … usando um vestido preto, botas Jimmy Choo de cano alto e finalizando com um estiloso chapéu fedora preto.

As fotos de Beyoncé vêm logo após o lançamento da tracklist completa do álbum na quarta-feira… e a música “Jolene” confirma seu cover de Dolly PartonO clássico está definitivamente no álbum.

Miley Cyrus também aparece na faixa “II MOST WANTED” e tem uma colaboração com Post Malone em “Levi’s Jeans”.

A expectativa por este álbum está fora das paradas, especialmente depois que Beyoncé lançou os singles “16 Carriages” e “Texas Hold’ Em” durante o comercial da Verizon Super Bowl em fevereiro.

“Texas Hold’ Em”, em particular, fez de Beyoncé a primeira mulher negra a chegar ao topo da parada Hot Country Songs da Billboard!

