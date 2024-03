Brittany Mahomes vai atrás do glamour e compartilha sua luta contra a acne no Instagram

Mídia social tende a mostrar o que é polido e perfeito, mas Brittany Mahomes, a estrela da esposa do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, deu um passo inesperado em Terça-feira.

Brittany Mahomes pede ajuda com urgência para seu problema de pele, mas não consegue encontrar uma maneira de resolvê-loInstagram

As contínuas lutas de pele de Brittany

O ex-atleta de 28 anos, coproprietário do Corrente de Kansas Cityabriu a cortina dela Histórias do Instagram para compartilhar um vislumbre cru e não filtrado de sua batalha contínua contra a acne.

Depois de impressionar os fãs com uma foto glamorosa de um ensaio fotográfico de família Mahomes seguiu com um instantâneo de bumerangue descalço, revelando sua luta com erupções ao redor da boca.

“Na verdade, estou realmente lutando com minha pele agora, tentando descobrir por que ela está estourando”, ela confessou aos seus quase dois milhões de seguidores, comparando as manchas a uma reação alérgica.

Esta revelação sincera é uma surpresa para muitos, pois Mahomes normalmente é visto com cabelo e maquiagem imaculados, cortesia de profissionais como o artista Kristen Farrah e cabeleireiro Ana Sullivan.

No entanto, este vislumbre da sua realidade oferece um contraste refrescante com as imagens cuidadosamente selecionadas frequentemente vistas nas redes sociais.

Mahomes continua navegando na entressafra da NFL como uma unidade

Mahomes, que divide dois filhos com Patrick Mahomescomemoraram seu segundo aniversário de casamento este mês.

A jornada deles rumo à paternidade, incluindo a concepção inesperada de seu segundo filho, foi compartilhada abertamente com os fãs, demonstrando Mahomes’ compromisso com a autenticidade em momentos alegres e desafiadores.

Esta não é a primeira vez Mahomes retirou as camadas da perfeição.

No início deste mês, ela chocou os fãs ao revelar uma lesão nas costas, pedindo às outras mães que priorizassem a saúde do assoalho pélvico.

Apesar dos contratempos, Mahomes mantém uma atitude positiva, participando recentemente do Corrente KC estreia em casa em seu novo estádio, o primeiro construído especificamente para uma equipe esportiva feminina profissional.

Dirigindo-se à multidão antes do jogo, Mahomes expressou gratidão pelo apoio, enfatizando a importância deste momento na história do esporte feminino.