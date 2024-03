Caitlin Clark se emociona ao se despedir de Iowa e manda mensagem inspiradora

Caitlin Clark levantou os braços enquanto atravessava a quadra, cerrou os punhos e fez um coração com as mãos ao se despedir de sua legião de fãs que vieram vê-la jogar pela última vez no Arena Carver-Hawkeye em Cidade de Iowa na noite de segunda-feira.

O relógio tinha acabado de chegar a zeros na vitória suada de Iowa por 64-54 sobre o número 8 da Virgínia Ocidental no torneio feminino da NCAA, e ela queria agradecer aos fãs.

“Sou eternamente grato,” ela disse.

Caitlin Clark inspirou Jack Gohlke, a maior estrela do March Madness masculino

Os Hawkeyes irão para Albany, Nova York, para continuar sua tentativa de chegar ao jogo do campeonato pelo segundo ano consecutivo. Não importa o que aconteça no resto do caminho, Clark será lembrado como o atleta mais querido, senão o maior, do estado que também produziu Dan Gable, Bob Feller e Nile Kinnick.

“Estou muito grato por ter jogado em um ambiente que apoia o atletismo feminino da maneira que eles fazem, não apenas o basquete feminino – e para ser honesto, eles já faziam isso antes de eu pisar no campus”, Clark disse. “Talvez não tenha sido na magnitude que está agora, mas essas pessoas e esses fãs apareceram e continuarão a aparecer”.

A Divisão I da NCAA a líder de pontuação de todos os tempos fez 32 pontos em uma noite em que nada foi fácil para ela ou seus companheiros de equipe. A defesa física dos Mountaineers tentou derrubá-la do jogo e, por algum tempo, conseguiu. Ela teve que limpar o sangue da perna no quarto período.

Entre os presentes estavam Hall da Fama do Basquete membro Nancy Liebermanconhecido como “Senhora Magia,” e São Francisco 49ers extremidade apertada da estrela George Kittleque jogou pelo Olhos de falcão de 2013-16.

Os pais de Clark estavam nas arquibancadas, como sempre. Brent, o pai dela, foi uma presença constante nas redes sociais no fim de semana por seu visível descontentamento com a filha por deixar transparecer sua frustração quando a chance dela não caía ou ela não recebia ligações contra Cruz Sagrada no sábado. Ele parecia preocupado na segunda-feira sempre que aparecia na transmissão da ESPN, mesmo quando Iowa estava se afastando. Anne, sua mãe, sorriu enquanto ficava com as mãos entrelaçadas.

E, como em todos os jogos em casa, torcedores de todas as idades apareceram com suas camisas e camisetas número 22 e muitos trouxeram cartazes em homenagem à estrela de Iowa.

“Tento não olhar para as arquibancadas o melhor que posso”, disse Clark. “Não sei, minha família sempre esteve ao meu lado nos altos e baixos da minha jornada. Mais do que tudo, eles apenas olham para mim e me motivam, e isso é um sinal de segurança.”

O primeiro jogo de Clark na temporada regular em Carver-Hawkeye foi em novembro de 2020. Ela marcou 27 pontos na vitória por 96-81 sobre o norte de Iowa. As restrições da COVID-19 limitaram a participação a familiares e membros da mídia. Mais numerosos eram aqueles recortes de leques de papelão, incluindo um dos golden retrievers de Clark, Bella.

As multidões apareceram em massa enquanto a carreira de Clark continuava a crescer. Todos os jogos em casa esgotaram este ano.

Carver-Gavião Arqueiro foi onde ela quebrou Kelsey AmeixaO recorde de pontuação feminina de todos os tempos da Divisão I do Texas, com 49 pontos, o melhor da carreira, contra Michigan. Foi onde ela ultrapassou o falecido Pete Maravich da LSU como o maior artilheiro de todos os tempos na Divisão I da NCAA. Ela marcou 35 contra o Ohio State naquela tarde. Foi onde ela acertou alguns lances livres na segunda-feira para estabelecer o recorde de pontuação em uma única temporada da Divisão I.

Ela irá para Albany para o jogo Sweet 16 de sábado contra o quinto colocado Colorado com 1.113 pontos nesta temporada e 3.830 pontos em 135 jogos na carreira.

“Você não quer se emocionar, você não quer se emocionar”, disse ela. “Eu gostaria de ter ficado na quadra um pouco mais.”