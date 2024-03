Chris Weidman explica o que determinará se ele se aposentará ou continuará lutando após o UFC Atlantic City

Chris Weidman reconhece que já desafiou as probabilidades ao retornar ao UFC depois que sua perna quebrou ao meio durante uma luta contra Uriah Hall em 2021.

Com seu osso projetando-se através da pele e Weidman se contorcendo de dor agonizante, sua trajetória profissional mudou para sempre. No final das contas, ele passou por quatro cirurgias na perna para reparar os danos, e problemas subsequentes ocorreram durante sua recuperação.

Heather Linden, médica em fisioterapia do UFC Performance Institute, chamou a fratura exposta que Weidman sofreu na perna de “a lesão mais catastrófica, sem dúvida, que [fighters] experience” durante um especial da E:60 documentando seu retorno. Tendo passado por 30 cirurgias no total ao longo dos anos, Weidman confessa que nada se compara à perna quebrada.

“Já tive um pouco de tudo até agora”, disse Weidman ao MMA Fighting. “Todo tipo de lesão que você possa imaginar, todas as articulações que você possa imaginar, eu tive, lutei contra isso e voltei ao octógono.

“Eu fiz as coisas acontecerem. Este é de longe o pior.”

Tão grave quanto a fratura exposta na perna, Weidman acredita que cirurgias anteriores no joelho o deixaram ainda mais comprometido, e isso tornou sua recuperação e reabilitação muito mais difíceis.

“Para mim em particular, parece ser pior do que talvez até para outras pessoas, porque já fiz 10 cirurgias no joelho nesta perna”, disse Weidman. “Agora eles pegam uma haste de titânio e perfuram a parte superior do meu joelho, através da articulação do joelho, que já está com artrite e com muitos problemas, e perfuram meu joelho. Então agora não tenho os músculos na parte inferior da perna como costumava ter para proteger meu joelho e minha perna. Meu quadríceps, tudo simplesmente atrofiou. Então tive problemas nervosos devido ao osso estourando na pele assim e no músculo. O músculo, o nervo, há toneladas de coisas acontecendo lá. Há muita coisa com a qual você precisa lidar.

“Obviamente, passei por quatro cirurgias, porque as coisas simplesmente não funcionaram como deveriam. Você sempre precisa estar pronto para enfrentar os golpes e seguir em frente com uma atitude positiva. É isso que tento fazer continuamente, porque ainda é uma batalha. Minha perna ainda não está 100%. Não acho que algum dia será 100%, mas não posso desistir disso. Eu tenho que continuar trabalhando nisso.”

Apesar de todos os contratempos, Weidman finalmente recuperou a perna em forma o suficiente para lutar novamente, mas o resultado não foi o seu favor. Ele finalmente perdeu a decisão unânime para Brad Tavares em agosto passado, depois de admitir que teve dificuldade para chutar com a perna machucada e acabou com uma fratura na outra perna quando a luta terminou.

Seguiu-se uma recuperação de quatro semanas, mas isso não impediu Weidman de voltar à academia para começar a se preparar para sua próxima luta no UFC.

Essa data se aproxima, já que Weidman enfrenta Bruno Silva no sábado, no próximo card do UFC Atlantic City, em Nova Jersey. Imediatamente após o anúncio da luta, ele confessou que seu corpo havia passado pela campainha e que havia uma chance de o confronto com Silva “poder ser minha última luta”.

Respondendo a esses comentários após o início de seu campo de treinamento, Weidman esclareceu que sua decisão de se aposentar ou não não será realmente determinada pelo resultado de sua luta com Silva, mas sim pelos dois meses de treinamento que ele suportou para se preparar para. a batalha que temos pela frente.

“Não estou realmente olhando para o resultado dessa luta para tomar a decisão se for a minha última”, disse Weidman. “Vou realmente avaliar se é o último ou não, como me sinto durante este campo de treinamento. Então, provavelmente duas coisas – minha motivação, tipo, quão animado estou por treinar todos os dias? Minha dor – quanta dor eu sinto todos os dias, meu corpo está pronto? Ainda posso aguentar? Ainda posso competir nos níveis mais altos? Estou me divertindo? É a motivação e é a dor.

“Se meu corpo conseguir passar por esse acampamento e eu não me sentir infeliz todos os dias entrando na academia, e eu realmente estiver me divertindo muito e adoro isso e minha dor for baixa a moderada, continuarei. Eu amo isso mais do que tudo. Eu sei que sou muito bom nisso e posso fazer mais algumas coisas grandes, mas é só se meu corpo aguentar e eu ainda estiver animado para fazer isso.”

Weidman diz que sofrer com a dor é provavelmente a pior parte da infinidade de lesões que ele sofreu ao longo dos anos, mas isso é particularmente verdade com a perna quebrada de 2021. Ele sabe que sua perna nunca ficará totalmente curada, porque agora ele está andando por aí com uma haste de titânio aparafusada nos ossos apenas para manter tudo estável.

Por mais que adore treinar e malhar com seus companheiros de equipe, Weidman não pode simplesmente torturar seu corpo a ponto de não ter mais volta.

“Quando você sente dor, logo no aquecimento, você começa a tentar se movimentar um pouco para se preparar para o treino, e você sente dor, isso simplesmente tira a excitação”, disse Weidman. “Agora você está apenas querendo terminar o treino, ao contrário de mal posso esperar, isso vai ser muito divertido.”

Felizmente, ao iniciar seu campo de treinamento para a luta em Atlantic City, Weidman se sentiu melhor do que nunca, e isso sem tomar nenhum analgésico prescrito pelo médico. Supondo que isso continue durante sua luta, Weidman antecipa que continuará lutando, mas a decisão final será deixada para seu corpo decidir o que ele pode ou não aguentar mais.

“No momento, estou me sentindo ótimo”, disse Weidman. “Tenho me divertido muito na sala, para ser honesto. Eu adoro treinar, mas se esse treinamento se tornar um problema para mim, então definitivamente terminei. Eu também conheço o outro lado da questão: você não quer levar um soco na cabeça para viver por muito tempo. Eventualmente, pode ser a próxima injeção da qual você terá efeitos de longo prazo. Também estou ciente disso, mas também sei que você só vive uma vez, e se você tem algo que ama e por acaso é um dos melhores caras do mundo fazendo isso, é difícil desistir disso.

“Imagine, para qualquer um que queira pensar sobre isso, basta pensar em ser o melhor do mundo em alguma coisa e você adora fazer isso e agora você simplesmente tem que parar porque está mais velho. Se você não for bom o suficiente, eu entendo, mas se ainda for bom o suficiente, fique por aqui.”