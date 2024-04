O último vídeo de Mike Tyson para intimidar Jake Paul: “A merda acabou de ficar de verdade, filho da puta!”

Mike Tyson lançou o desafio para Jake Paulo antes de sua luta tão esperada com uma demonstração assustadora de sua capacidade atlética em um vídeo promocional.

A dupla se enfrentará no dia 20 de julho no AT&T Stadium, no Texas, em uma partida de exibição, com os dois boxeadores envolvidos em um exaustivo programa de treinamento para prepará-los para a luta.

Mike Tyson entra na zona de guerra de Call Of Duty em sessão de treinamento intensa e aterrorizante

Mas é sem dúvida mais crucial para Tyson para entrar em forma, já que não entra no ringue desde dezembro de 2020, quando enfrentou Roy Jones Jr.

O jogador de 57 anos divulgou vários vídeos para provar que está em ótimas condições para enfrentar Paulo, que é 30 anos mais novo. E seu último clipe, patrocinado por Call of Duty: Warzone, mostra o quão determinado ele é.

O ex-campeão dos pesos pesados ​​postou um vídeo em suas redes sociais, que parecia mostrar seus movimentos sendo imitados por seu avatar virtual no jogo.

Como acontece, Tyson parece que ele será um personagem jogável no jogo Call of Duty Mobile, com seu vídeo no Instagram contendo a legenda: “Do Brooklyn a Verdansk, ainda o homem mais malvado do planeta”.

Muitas de suas características foram refletidas no vídeo, incluindo seu estilo de corrida, swing e sua marca registrada combo de três socos como movimento final. Ele foi colocado à prova com exercícios de corrida e socos, mostrando um nível impressionante de capacidade atlética.

Ex-oponente de Mike Tyson avisa Jake Paul

Jake Paulo foi avisado para não subestimar Tyson por um ex-boxeador.

“Mike Tyson ainda é o perfurador mais forte com quem já estive no ringue”, Jones Jr. disse a lenda do boxe Shane Mosley. “A primeira vez que ele me bateu no peito, senti como se uma mula tivesse me chutado no peito.

“E se ele acertar alguém com um chute desses, eles vão cair ou cair, principalmente caras que não estão acostumados a levar golpes assim.

“Com esse tipo de gente como Evander Holyfield e Lennox Lewisesses caras são maiores e aguentam.