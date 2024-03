Cronograma de pagamento de SSI abril de 2024: Quando você receberá o pagamento do Seguro Social do próximo mês?

Renda de segurança suplementar (SSI) é uma importante fonte de rendimento para as pessoas necessitadas. Mês após mês, por volta 4,4 milhões de americanos dependem desse benefício para sobreviver, se você for um deles, continue lendo para saber quando receberá seu abril pagamento.

O Administração da Segurança Social (SSA) distribui todos SSI pagamentos sobre o 1º de cada mês. Caso o dia 1º do mês caia em fim de semana ou feriado, o pagamento será efetuado no dia útil anterior mais próximo.

De acordo com este cronograma, ASS distribuirá os próximos pagamentos em Segunda-feira, 1º de abril. Se você não receber seu pagamento no dia estabelecido, o ASS recomenda esperar três dias de envio e ir primeiro ao seu banco para verificar se há algum problema do lado deles.

Se tudo estiver bem com o seu banco e você ainda não tiver recebido o pagamento, você pode entrar em contato com o ASS através de seus canais de contato ou vá pessoalmente ao seu local Seguro Social escritório.

Outras datas de pagamento

Geralmente, os beneficiários que recebem SSI desde antes Maio de 1997 ou também receber Seguro de invalidez da Previdência Social (SSDI) recebem seu depósito em uma data diferente. Porém, neste mês, ambos os tipos de beneficiários também receberão seu pagamento em 1 de Abril.

O SSDI o pagamento, por sua vez, será feito às quartas-feiras de cada semana, conforme horário estabelecido para este benefício.

Para se inscrever para receber SSI, você pode preencher sua inscrição online. O processo é muito simples, basta fornecer informação básicacomo nome, data de nascimento, seu número de Seguro Social e suas informações de contato.

SSI é uma forma de complementar sua renda quando você estiver passando por dificuldades econômicas e será um aliado inestimável para alcançar o bem-estar para você e seus família.