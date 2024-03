Dan Patrick envia uma mensagem para Jason Kelce sobre o interesse da ESPN

EUno meio da especulação da mídia em torno do antigo NFL estrela Jason Kelce potencial assinatura com uma grande rede antes da próxima temporada de futebol, ex-personalidade da ESPN Dan Patrick ofereceu alguns conselhos intrigantes. Embora a ESPN seja um concorrente proeminente competindo pelos talentos de Kelce, Patrick adverte contra a adesão precipitada à lista da rede.

Patrick, com base nas suas próprias experiências e conversas com outras figuras do desporto, sublinha a natureza exigente do ESPNcenário da mídia. Ele enfatiza a tendência da rede em utilizar extensivamente suas personalidades em várias plataformas, apelidando-a de experiência de “lavagem de carros”. Esta exposição multifacetada, Patrício sugere, pode diluir a distinção da voz de Kelce se não for gerenciado com cuidado.

A nova estrela dos Eagles tenta convencer Jason Kelce a jogar mais uma temporada na NFLTwitter

O cerne do argumento de Patrick reside na tendência da ESPN de espalhar o seu talento, como exemplificado pelas funções versáteis de analistas como Dan Orlovsky. Embora existam exceções para talentos singulares como Troy Aikman e Joe Buck, que estão reservados principalmente para o Monday Night Football, a personalidade única de Kelce poderia justificar uma renegociação dos termos a seu favor, caso ele optasse pela ESPN.

No entanto, Patrício direciona a atenção de Kelce para uma consideração mais crítica: a compatibilidade das plataformas da ESPN com sua personalidade vibrante. Ele critica a energia do programa pré-jogo Monday Night Countdown da ESPN, sugerindo que pode não se alinhar com o comportamento animado de Kelce.

Patrick vê Kelce como o ponto focal de uma rede

A recente reformulação do programa pela ESPN, embora visando o frescor, não conseguiu capturar a essência de Kelce. Patrick defende uma reestruturação completa, posicionando Kelce como peça central ao lado de analistas complementares como Dan Orlovsky e Jeff Saturday.

Apesar do fascínio da ESPN, Patrick propõe o Amazon Prime como uma plataforma mais adequada para Kelce. Com seu dinâmico programa pré-jogo de Thursday Night Football e uma lista de analistas que segue o estilo de Kelce, a Amazon apresenta uma alternativa atraente. Patrick prevê um potencial “KelceCast” na Amazon, semelhante ao ManningCast da ESPN, como uma excelente oportunidade para a personalidade desenfreada de Kelce brilhar.

Em essência, embora Patrick reconheça o interesse da ESPN em Kelce, ele sugere que a rede pode não ser a combinação ideal, principalmente devido ao seu atual cenário de programação. Enquanto Kelce avalia suas opções entre ESPN, NBC, CBS e Amazon Prime, os insights de Patrick o incentivam a priorizar o alinhamento com uma plataforma que realmente ressoe com sua personalidade.