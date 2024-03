Dana White ameaçou renunciar ao UFC em defesa de Joe Rogan em meio às polêmicas de 2022

Certa vez, Dana White ameaçou renunciar para salvar o emprego de Joe Rogan.

Em 2022, Rogan foi criticado quando surgiu um vídeo compilando episódios antigos de seu podcast, A experiência de Joe Rogan, onde Rogan disse a “palavra com N” várias vezes. Isso, juntamente com as alegações de que Rogan promoveu “desinformação perigosa” sobre o COVID-19 em seu podcast, colocou muitas empresas que faziam negócios com ele, incluindo o UFC, sob pressão para se separarem de Rogan. No final das contas, todo o incidente acabou, mas quando parecia haver uma ameaça de que Joe Rogan pudesse perder seu trabalho como comentarista no UFC, Dana White interveio.

Falando no podcast Lex Fridman esta semana, Fridman contou a White uma história sobre como ele estava com Rogan quando White ligou para Rogan e disse ao comediante que renunciaria se Rogan fosse deposto.

“Qualquer pessoa que esteja comigo, tenha estado comigo, sabe: quando você está comigo, você está comigo”, disse White. “É uma via de mão dupla, não é uma via de mão única. Eu não sou um desses caras que simplesmente vai rolar. É como passar pelo COVID, eu não estava transando com nenhuma dessas pessoas [off] — algumas dessas pessoas estão comigo há 20 anos, vamos demiti-las? Esse filho da puta vai queimar, queimar antes que eu faça isso com meu povo.

“É que nunca – nada desse tipo de coisa vai acontecer enquanto eu estiver aqui. Não posso dizer o que vai acontecer quando eu for embora, mas quando estou aqui, as pessoas que estão comigo e estiveram comigo sabem exatamente o que está acontecendo. E Joe sabe o que está acontecendo. E novamente é uma via de mão dupla. Joe Rogan tem sido muito leal a mim e eu sou muito leal a Joe Rogan.”

Rogan começou a trabalhar no UFC em 1997, originalmente como entrevistador nos bastidores e pós-luta, mas deixou a empresa logo depois. Depois que White e os irmãos Fertitta compraram o UFC em 2001, Rogan acabou sendo trazido de volta, desta vez como comentarista colorido, função que desempenha até hoje. E parte da razão pela qual White é tão leal a Rogan é porque, de acordo com White, Rogan foi fundamental para o sucesso do UFC liderado pela Zuffa e continua igualmente importante até hoje.

“No início, ninguém entendia o jogo de chão”, disse White. “Joe Rogan explicaria o que estava acontecendo, literalmente antes de acontecer. Ele contaria a você a configuração, o que viria a seguir e tudo mais. Ele articulou de forma absolutamente perfeita e brilhante, e as pessoas em casa começaram a entender. O impacto que Joe Rogan teve e continua a ter no esporte é imensurável. Ele é o maior podcaster do mundo e está no UFC Pay-Per-Views 14 vezes por ano, e está sempre falando sobre o esporte. É imensurável o que esse cara fez pela empresa e pelo esporte.”