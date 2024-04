Jon Rahm e sua presença na Ryder Cup segundo o DP World Tour: Houve um mal-entendido…

Jon Rahm terminou o LIV Adelaide na terceira posição e está um pouco mais perto de uma vitória que ainda lhe escapa no circuito de 54 buracos, mas pode estar a lidar com um problema maior, já que o novo CEO do DP European Tour insiste que os jogadores do LIV serão multados se eles quiserem jogar no Copa Ryder.

Guy Kinningso recém-nomeado diretor executivo do DP World Tour (DPWT), explicou a situação de Jon Rahm para a próxima Ryder Cup, junto com outros jogadores da LIV, que acontecerá em setembro de 2025 no campo de Bethpage, em Nova York.

“Se olharmos para os critérios de elegibilidade para 2023,” Kinnings disse à mídia. “Acho que houve um pequeno mal-entendido. A realidade é que, no sistema atual, se um jogador for europeu, for membro do DP World Tour e cumprir as regras atuais, ele é elegível.

“Se ele não conseguir essa liberação, ele terá sanções (econômicas e esportivas), então o jogador deve aceitar essas sanções. E se ele aceitar as sanções, não há razão para que um jogador que se tornou membro da LIV e tenha manteve sua associação ao DP World Tour não pode se qualificar [like Koepka last year on the US team] ou estar disponível para seleção.

“É um erro pensar que Jon Rahm foi excluído da Ryder Cup”, Kinnings adicionado. “Pessoas [Rory McIlroy] imediatamente pensamos que teríamos de mudar as regras, mas, na realidade, não é necessário. Se Jon seguir os procedimentos em vigor, não há razão para que ele não seja elegível para a Ryder Cup de 2025.”

Até hoje, o PIF (Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita) e o PGA Tour/DPWT ainda negociam um acordo que traga a verdadeira paz ao mundo do golfe e até propicie a entrada dos jogadores do LIV no ranking mundial.

Este último, algo que abriria uma porta para que seus membros pudessem competir nos majors e também na Ryder Cup. Mas caso esta porta permaneça fechada, Kinnings explicou que Rahm ainda tem os mesmos requisitos de entrada para disputar a Ryder Cup.

Outra nuance que Kinnings feito, é que o Leão de Barrika tem que servir um torneio de sanção, embora neste sentido o problema pareça menor…

“É provável que Jon terá que cumprir uma suspensão”, Kinnings contínuo. “E se o fizer, será elegível para jogar na próxima Ryder Cup.

“Na verdade, ele não precisa jogar em um evento subsequente do DP World Tour para cumprir essa suspensão. Ele seria suspenso de um evento mesmo que não participasse.”

Kinnings‘as palavras parecem benevolentes, mas nada poderia estar mais longe da verdade, já que a penalidade financeira aplicável aos jogadores do LIV que desejam jogar na Ryder Cup será astronômica, desde que um acordo não seja alcançado antes de 2025.

Qual é o futuro da LIV e do relacionamento da PGA?

Então, por Rahm, Sergio Garcia ou Tyrrell Hattonpara serem elegíveis para jogar na próxima Ryder Cup eles podem entrar via ranking – o que é muito complicado sem jogar torneios do Asian Tour ou permanecer membro do World Tour e jogar pelo menos quatro torneios e solicitar liberação para cada evento LIV eles jogam.

Deve-se enfatizar aqui que, como relata a Golf Digest, Rahm pediu para ser liberado em todos os torneios LIV que disputou, mas seus pedidos sempre foram negados, então cada torneio significa uma sanção para ele.

Isso não acontece se um jogador membro do DPWT solicitar a participação em um torneio do PGA Tour, pois estes últimos são investidores e parceiros comerciais. Kinnings falou especificamente sobre o caso de ‘Rahmbo’ também.