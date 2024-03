Dana White conta história ridícula por trás da perda de US$ 3 milhões em jogos de azar

Dana White ganha mais do que perde, mas há um grande revés financeiro em Las Vegas que ele nunca esquecerá.

Durante uma aparição no podcast de Lex Fridman, White foi convidado a relembrar a maior perda no jogo que ele já havia sofrido e o CEO do UFC imediatamente se lembrou de uma noite em que muitas bebidas levaram a um golpe de sete dígitos em sua conta bancária.

“Eu chamaria isso de a maior perda por muitas razões diferentes”, disse White. “Você vive e aprende na vida, você descobre as coisas à medida que avança. Uma noite estou no Rio e eles têm suítes grandes lá, então fui lá com alguns amigos e pegamos uma das suítes, jantamos e começamos a beber. Então, vamos tomar algumas bebidas, jantar e blá, blá, blá. Começa a aumentar, estou me divertindo e desço até a sala de limite alto e começamos a jogar. Continuo bebendo, me divertindo muito, acabo saindo para voltar para casa naquela noite e perdi uns 80 mil.

“Então eu acordo na manhã seguinte e penso, ‘F ***. Aqueles filhos da puta me pegaram por 80 mil na noite passada. Então, no dia seguinte, estou no trabalho e o anfitrião ali me liga e diz: ‘Ei, Dana, você volta? Você ainda precisa do quarto que vocês tinham onde comeram e toda essa merda? Eu disse: ‘Não, não preciso do quarto, mas não fique muito confortável com meus malditos 80 mil, estou voltando para buscá-los’. Silêncio mortal do outro lado da linha.

“E ele disse, ‘Dana. Você perdeu US$ 3 milhões ontem à noite.”

White, sempre um combatente, quer nos negócios quer na sua vida pessoal, questionou o valor de 3 milhões de dólares, especialmente porque sabia que havia limites estabelecidos para quanto das suas riquezas ele poderia gastar naquele casino em particular.

Infelizmente para White, sua personalidade notoriamente forte trabalhou contra ele desta vez.

“’Do que diabos você está falando?’” Disse White. “’Só tenho uma linha de crédito de um milhão e meio de dólares.’

“Ele disse, ‘Sim, você nos fez ligar para o gerente geral do hotel e começou a chamá-lo de ‘maldito idiota’ e eu disse, ‘Sim, não, isso parece algo que eu faria. fazer.”

Então White teve que suportar a derrota, uma gota na água para o executivo de esportes de combate de grande sucesso que também teve muitas vitórias em Las Vegas. Ainda assim, o erro doeu e com ele White aprendeu uma lição valiosa.

“Sabe, houve muitos casos em que as pessoas estavam em Las Vegas e disseram: ‘Perdi todo esse dinheiro. Eles estavam me dando bebidas de graça e eu bebi demais e fui aproveitado’”, disse White. “Não, seu idiota estúpido, cara, você ficou bêbado pra caralho. O álcool é grátis, mas você não precisa beber.

“Esta foi uma grande lição de aprendizado para mim, então nunca mais bebi enquanto jogava cartas depois daquela noite.”