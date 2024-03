Dana White coroa o maior lutador de todos os tempos: ele nunca perdeu

Ede vez em quando, as redes sociais são inundadas com o debate sobre quem foi (ou será) o melhor lutador da história do MMA. E é um assunto que UFC chefe Dana Branco abordou abertamente no podcast de Lex Fridman. Ele não hesitou, na verdade. Ele foi claro: Jon Jones (27-1-0). E que eles tinham seus “problemas” em relação à disputa do lutador americano.

“Ele nunca foi derrotado”, disse Dana Branco sobre Jones… embora evite a desclassificação que sofreu contra Hammill em 2009, que posteriormente esclareceu: “Ele destruiu todo mundo no meio-pesado, que na época era a categoria de peso mais difícil da empresa e do esporte. E então ele mudou até o peso pesado, ele venceu facilmente no peso pesado… Jon Jones, não há debate. Ninguém pode debater quem é o melhor de todos os tempos. Ele nunca perdeu. Ele nunca foi derrotado no octógono.”

‘Bones’, cuja última luta foi contra Cirilo Gane (que venceu em março de 2023 no primeiro round), não conseguiu lutar em UFC 295 em novembro passado devido a uma lesão “peitoral” durante o treino. Portanto, já se passou mais de um ano desde a última vez que ele pisou no octógono. Ele já esteve fora de ação por até três anos (2020-2023) devido a disputas contratuais com Dana White.

UFC.

Algo que não impede White de reconhecer a supremacia de ‘Bones’: “Também é preciso levar em conta a longevidade… é inegável. Você pode odiar o quanto quiser. Jon Jones é o maior de todos os tempos.” Ele fez sua estreia no UFC em 2008 contra Outro Gusmão e mais de uma década depois, aos 36 anos, ele ainda está lá. Não é à toa que ele detém o recorde de ser o mais jovem campeão do UFC da história. Ele fez isso aos 23 anos.

Mas quem pode chegar perto dele? Ou melhor, quem chegou perto dele? Nomes de Dana White Khabib Nurmagomedov (29-0-0), que se aposentou abruptamente em 2020 após vencer Justin Gaethje. “Acho que Khabib tinha potencial para concorrer a isso. Ele simplesmente não durou muito (2012 a 2020 no UFC). Em primeiro lugar, ele teve lesões que, você sabe, ele deveria ter sofrido muito antes se ele não tivesse sofrido as lesões que teve e os contratempos em sua carreira, mas não há dúvida – Khabib é um dos maiores de todos os tempos”, disse Dana.